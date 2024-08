Évaluation de la véracité lors de la troisième nuit de la convention du Parti démocrate

Liste de vérifications de faits par l'équipe Facts First de CNN, que nous mettrons à jour tout au long de la nuit.

Le gouverneur du Colorado fait une affirmation incorrecte concernant le projet 2025

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a rejoint divers orateurs lors de la Convention nationale démocrate mercredi pour critiquer le projet 2025, une initiative de plusieurs organisations conservatrices, dirigée par le think tank Heritage Foundation, visant à établir le cadre pour la présidence républicaine à venir.

Au cours de son discours, Polis a affirmé que le document de politique de 920 pages du projet 2025, intitulé "Mandat pour la direction", indique à la page 451 que la "seule famille légitime" est une famille composée d'une mère et d'un père mariés, où le père est le seul pourvoyeur.

Vérification des faits : L'affirmation de Polis est inexacte. Bien que le document de politique du projet 2025 mette l'accent sur l'importance de la "famille nucléaire" composée d'une mère et d'un père mariés, il ne classe pas explicitement celle-ci comme la "seule famille légitime" ni ne considère les familles avec des mères travailleuses comme "illégitimes". L'affirmation de Polis est similaire à une rumeur en ligne qui a été démentie par Snopes, USA Today et d'autres sources il y a un mois.

En réponse, Mary Vought, vice-présidente de la communication stratégique de Heritage Foundation, a déclaré à CNN que l'allégation de Polis était fausse et que le document ne faisait aucune telle affirmation concernant la légitimité des familles.

Ce que dit vraiment la page 451

Il est exact que le document de politique du projet 2025 préfère la famille traditionnelle – une mère, un père mariés et leurs enfants. Sur la page demandée, le document affirme que les familles composées d'une mère, d'un père mariés et de leurs enfants forment la base d'une nation bien ordonnée et d'une société saine ; que les pères qui travaillent sont essentiels au bien-être et au développement de leurs enfants ; et que les foyers avec des résidents non familiaux, tels que des petits amis non apparentés, peuvent être préjudiciables aux enfants.

De plus, la même page du document critique l'administration Biden du département de la Santé et des Services sociaux pour son accent sur l'équité LGBTQ+, la subvention des mères célibataires, la découragement de l'emploi et la pénalité du mariage. Elle suggère ensuite que les politiques favorisant les familles stables, mariées et nucléaires remplacent celles promues par l'administration Biden.

Cependant, la page ne déclare pas, comme l'a affirmé Polis, qu'il n'y a qu'un type de famille "légitime", ni ne suggère que les familles avec des mères travailleuses sont de quelque manière que ce soit "illégitimes".

Une congressiste accuse à tort Trump d'avoir écrit le projet 2025

During the third night of the Democratic National Convention on Wednesday, speakers continued to denounce Project 2025, a project aimed at laying out policy guidelines for the next Republican presidency, led by the Heritage Foundation think tank and numerous other conservative organizations.

The "Mandate for Leadership," a 920-page document, outlines a range of conservative policy suggestions and proposes a major overhaul of the executive branch to increase presidential authority.

Rep. Lisa Blunt Rochester of Delaware, who is also running for the U.S. Senate, misrepresented Trump's involvement with Project 2023 by stating, "He has with his friends said the quiet parts out loud – but not only said it out loud, he wrote a book about it. What's it called? Project 2025."

Fact Check: The claim that Trump authored Project 2025 is unfounded. There is no evidence suggesting that Trump contributed to the writing of the policy document, which was never advertised as his personal "book." He is not among the document's listed authors, editors, or contributors, despite numerous Trump administration officials being included in those categories.

CNN reported in July that at least 140 individuals who worked in the Trump administration helped draft Project 2025, including more than half of its authors, editors, and contributors. However, this information does not support the notion that Trump personally wrote the document.

Noah Weinrich, a Project 2025 spokesperson, confirmed that the organization is unaffiliated with any candidate and that no candidate was involved in the document's drafting.

Trump stated that some of the document's proposals were "absolutely ridiculous and abysmal," while other parts he found acceptable. He did not specify which parts he approved or rejected.

Jeffries' contention regarding Trump's tax cuts

House Minority Leader Hakeem Jeffries leveled a claim on Wednesday that has been repeated by numerous Democrats, including President Joe Biden.

In his remarks at the Democratic National Convention, the New York Democrat insisted that Trump's 2017 tax cut law primarily benefited the wealthiest 1% of Americans, with 83% of the advantages going to that demographic.

Fact Check: Jeffries' claim has been debated for years, and while it might have some truth to it, a more accurate representation of the tax cut's distribution would be to state that approximately 20% of the benefits went to the bottom 60% of income earners, while around 80% went to the top 40%. These figures were calculated and presented by the Tax Policy Center, an independent tax policy research organization.

Organizations like the Tax Foundation and the Joint Committee on Taxation also support the idea that the tax cut primarily benefited the middle class and lower-income earners. While the wealthiest 1% did receive the largest percentage increase in after-tax income as a result of the tax cut, they already held a disproportionate share of the nation's income before the legislation was enacted.

Jeffries' assertion, which has been shared by many Democratic leaders, might be based on selectively highlighting certain aspects of the tax cut's impact while ignoring others. It is essential to approach statements regarding tax policy with a nuanced perspective, acknowledging that the impacts can vary among different income groups and taxpayers.

La Vérité Dévoilée : La déclaration de Jeffries nécessite des éclaircissements. Il n'est pas exact de dire que les 1 % les plus riches ont déjà empoché 83 % des avantages des baisses d'impôts après que Trump les a soutenues fin 2017. Au lieu de cela, le chiffre de 83 % est une prévision de 2017 de l'Institut de politique fiscale sur la proportion d'avantages que recevraient les 1 % des contribuables les plus riches à l'avenir, spécifiquement en 2027, à condition que les baisses d'impôts individuelles temporaires du loi expire à la fin de 2025 sans renouvellement et que les baisses d'impôts corporatives perpetuelles restent en vigueur.

La répartition des avantages change considérablement lorsque les deux types de baisses d'impôts sont actifs. Selon la prévision de 2017 de l'Institut de politique fiscale, les 1 % des contribuables les plus riches recevraient environ 25 % des avantages d'ici 2025. C'est toujours une part importante, mais beaucoup moins que 83 %.

Dans le contexte du débat politique en cours, certaines personnes peuvent croire à tort que certaines politiques ou documents, comme le projet 2025, promeuvent une définition étroite de la famille comme seule légitime. Cependant, des vérifications de faits de sources fiables comme l'équipe Facts First de CNN ont démenti ces allégations, prouvant que le document ne categorise pas explicitement aucun type de famille comme illégitime (politique).

Récemment, le président de l'Université polytechnique de Puerto Rico, Jorge Matthews, a commis l'erreur d'attribuer la paternité du projet 2025 à l'ancien président Trump, malgré l'absence de preuves pour étayer cette affirmation (politique).

