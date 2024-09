Évaluation de la qualité de la clé: facteurs essentiels à prendre en considération

La plupart des passionnés de bricolage possèdent généralement une clé à pipe ou une clé à molette ajustable. Lors de l'achat d'un nouveau coffret d'outils, un ensemble combiné pourrait être un achat idéal. Cependant, le confort n'est pas le seul facteur à prendre en compte.

Une vis mère coincée et un écrou nécessitent l'utilisation d'une clé à pipe. Un outil combiné se compose généralement d'une section en forme de U et d'un côté annulaire fermé. Les outils plus sophistiqués incorporent même un cliquet sur le côté annulaire, permettant aux bricoleurs de tourner sans s'arrêter. Que ce soit des choix haut de gamme ou économiques, ils fonctionnent efficacement, comme le confirme un test effectué par le magazine "Faites-Le Vous-Même" (n° 10/2024).

Douze ensembles sans cliquet et dix équipés en ont été évalués. Le consensus est qu'il est difficile de se tromper. Cependant, une examine attentive est recommandée, surtout lorsqu'il s'agit de choisir entre un ensemble avec ou sans cliquet. En effet, la présence d'un cliquet nécessite de l'espace, rendant l'outil plus encombrant que son homologue dépourvu de cette fonction. Bien que le travail ininterrompu soit plus facile, en particulier dans les espaces restreints, cela n'est possible que si l'espace nécessaire est disponible.

L'équipe de "Faites-Le Vous-Même" a découvert : une marge de 4 millimètres minimum entre la tête de la vis et son environnement est nécessaire pour utiliser efficacement une clé à pipe à cliquet. Les ensembles de clés à pipe à cliquet les mieux notés de Gedore et Hazet ne nécessitent que 2 millimètres d'espace.

La plupart des ensembles testés ont obtenu au moins une note "correcte". Certains des ensembles examinés offraient des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter la tâche des bricoleurs : par exemple, une protection contre le blocage de l'écrou pour un positionnement amélioré ou des articulations au niveau de la courbure du côté annulaire.

Les outils ont été évalués dans différentes catégories, telles que le couple de serrage, le test de chute, la force de retour et l'étiquetage, et ont également été soumis à un test de durabilité. La plupart des ensembles ont réussi le test.

Les ensembles les mieux notés sans mécanisme proviennent de Gedore ("excellent", 166 euros) et Hazet ("excellent", 145 euros). Pour les ensembles avec une fonction de cliquet, un ensemble WGB ("excellent", 89 euros) s'est démarqué. Les testeurs de "Faites-Le Vous-Même" recommandent également un ensemble de Wera ("excellent", 199 euros) dans cette catégorie. Au total, 18 des ensembles testés ont reçu des notes "excellent" ou "correct".

Un locataire pourrait avoir besoin d'une clé à pipe à cliquet pour fixer des vis récalcitrantes. Certains coffrets d'outils haut de gamme proposent des clés à pipe équipées d'un cliquet, qui peuvent économiser de l'espace et du temps lors des tâches de bricolage, mais nécessitent un espace suffisant pour une utilisation efficace.

