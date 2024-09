- Évaluateur de l'apprentissage: la Rhénanie du Nord-Westphalie est de nouveau en retard

Une fois de plus, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie se retrouve en queue de peloton dans une évaluation éducative menée par l'initiative pro-business Nouvelle Économie de Marché Social (INSM). La Saxe se démarque, suivie de près par la Bavière, tandis que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie se place à la 14ème position, suivie de la Brandebourg, et finalement, de Brême. L'Enquête Educative de l'INSM examine chaque année les systèmes éducatifs des 16 États fédéraux, en les évaluant sur 98 indicateurs, uniquement d'un point de vue économique et éducatif.

Les domaines nécessitant des améliorations en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont notamment les inégalités éducatives, la formation professionnelle et l'internationalisation. Notamment, le ratio garderies-étudiants dans les écoles primaires et secondaires (à l'exclusion des gymnases) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le plus élevé parmi tous les États fédéraux. Habituellement, il y a 24,1 étudiants dans une classe d'école primaire en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (en 2022), tandis que la moyenne nationale est de 21,3 étudiants. Cependant, le ratio enseignants-étudiants a heureusement amélioré, passant de 21,2 en 2005 à 15,9 en 2022, ce qui est presque équivalent à la moyenne nationale.

Des budgets éducatifs en retard

De plus, l'étude révèle que les investissements dans l'éducation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont comparativement plus faibles que ceux des autres États fédéraux lorsqu'ils sont considérés par rapport aux dépenses publiques globales. L'étude estime que les dépenses éducatives par élève dans les écoles primaires s'élèvent à 7 300 euros en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, tandis que la moyenne nationale est de 8 200 euros. Cependant, l'Enquête Educative de l'INSM reconnaît le potentiel de la numérisation et d'autres domaines.

Selon le Ministère de l'Éducation de Düsseldorf, l'enquête éducative de 2024 dépendra largement des données de 2022. Le budget proposé pour 2025 comprend une augmentation de 10 % du budget éducatif, soit 24,5 milliards d'euros, comme annoncé par la ministre de l'Éducation, Dr. Dorothee Feller, qui a souligné l'importance que le gouvernement de l'État accorde à l'éducation. Les efforts ont abouti à une amélioration de la rémunération des enseignants du primaire et à l'ajout de plus de personnel dans les écoles grâce à différentes mesures.

Le politicien de l'Union démocrate-chrétienne (CDU) a commenté que plus d'attention serait portée à l'amélioration des compétences de base lors de l'année scolaire à venir, avec par exemple une heure supplémentaire de allemand et de mathématiques dans les écoles primaires. L'ambition est d'assurer des chances égales en matière d'éducation pour tous et de se trouver sur la bonne voie. Cependant, le groupe parlementaire du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) maintains that North Rhine-Westphalia isn't merely stagnating but is "plunging deeper into an education crisis."

