- Évacuations massives en Turquie, et Izmir est maintenant confronté au danger des incendies.

En ville d'Izmir, au centre-ouest de la Turquie, les pompiers luttent avec acharnement contre un incendie de forêt qui sévit dans les zones périphériques de la métropole. Le chaos s'est installé dans le quartier extérieur de Karsiyaka vendredi soir, selon le diffuseur d'État TRT, alors que les flammes ont atteint un complexe résidentiel de dix étages et un secteur commercial. Des vents puissants ont semble-t-il attisé les flammes venues de la forêt voisine, les propageant dans la ville.

Depuis l'aube samedi, le ministre de l'Agriculture turc, Ibrahim Yumakli, assure que l'incendie ne représente plus de danger pour les zones résidentielles centrales de cette ville côtière. Les services d'urgence ont été renforcés et, avec l'aide d'opérations aériennes, ils ont réussi à contenir les flammes.

Depuis jeudi soir, environ 3 000 personnels d'urgence se battent contre les flammes sur la montagne Yamanlar, aux abords de la ville. Par moments, la célèbre destination touristique était enveloppée d'une épaisse fumée, selon un correspondant de l'agence dpa.

Au cours de la nuit, 17 maisons du district de Yamanlar ont été réduites en cendres, et 105 bâtiments résidentiels et 44 bâtiments commerciaux ont été évacués. Le ministre estime qu'environ 1 600 hectares de terres ont été ravagés par l'incendie dans Izmir seule. L'origine de l'incendie reste inconnue.

Ce n'est pas seulement Izmir qui est menacé par les flammes. Selon l'autorité de gestion des catastrophes, plus de 130 incendies sur des terres agricoles ou forestières ont éclaté dans des villes comme Aydın, Bolu, Muğla et Manisa au cours de la semaine dernière. Près de 4 000 personnes ont été contraintes de fuir les flammes dans au moins quatre villes et provinces.

Selon le ministre de l'Agriculture, deux personnes à Izmir et quatre à la ville de Bolu ont été arrêtées. Elles sont suspectées d'être responsables de certains des incendies. Aucun blessé n'a été signalé pour l'instant.

Izmir et ses stations balnéaires voisines sont des attractions touristiques populaires. La Turquie lutte depuis le début de l'été contre une vague de chaleur et des incendies de forêt dans tout le pays. La Grèce, pays voisin, est également touchée par un important incendie de forêt au nord d'Athènes.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux incendies de forêt en Turquie et a proposé son aide pour lutter contre les incendies et apporter une aide aux régions touchées. Le Centre de coordination des urgences de la Commission européenne suit activement la situation en Turquie, y compris la ville d'Izmir et les autres régions touchées, en reconnaissance de l'ampleur du problème.

