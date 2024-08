Aucune photo de leurs filles aux Jeux olympiques - Eva Mendes est heureuse avec les médias.

Les fans ont été surpris de voir Eva Mendes (50) et son partenaire, l'acteur Ryan Gosling (43), assister aux Jeux olympiques de Paris. Le couple est rarement vu ensemble en public. Mais ce n'était pas tout : selon le Daily Mail britannique, le couple était au stade près du château de Versailles avec leurs deux filles pour regarder la compétition individuelle de dressage. Il n'est pas surprenant que l'apparition surprise de la famille ait fait les manchettes. Cependant, la discrète Mendes était ravie d'un détail de la couverture.

Selfie de Paris

Dans un post Instagram, elle a partagé un selfie rêveur de Paris, seemingly taken in her hotel room with a view of the Eiffel Tower. In the post, Mendes mentions the photographers in the city. "As soon as I see photographers outside, I become alert and my guard goes up." A user commented, "Unfortunately, the Olympics is a big event, and they're looking for celebrities. I hope you can soon be in a place where you can just be a normal family hanging out together." Mendes, who was seen at the Olympics with a large sunglasses and hat, replied, "They were so kind as not to photograph the children, so I'm a grateful bear mom."

Another user wrote, "I'm glad you and your family got to experience some of the wonderful Olympic events and create memories with your children." The actress commented, "We did, thank you! I'm glad 'NBC Olympics' didn't show the kids. And most sites have blurred their faces, so Mama Bear is happy. Anyway, it felt so good to be there and feel connected to the people."

Eva Mendes et Ryan Gosling sont ensemble depuis 2011 et ont deux filles, Esmeralda (9) et Amada (8). Outre la compétition de dressage, le couple a également été vu lors de la finale du concours général individuel féminin à l'aréna Bercy. Leurs filles étaient apparemment présentes. Mendes a documenté leurs "24 heures à Paris" avec un autre post. Dans la vidéo, elle est, comme on pouvait s'y attendre, seule et partage ses impressions de la ville et des compétitions.

