Eva Herzigova est prête à surprendre à Venise.

Au Festival de Venise, ce n'était pas seulement le film d'Angelina Jolie, "Maria", basé sur la vie de la diva de l'opéra Maria Callas, qui attirait l'attention. Au lieu de cela, les projecteurs se sont brièvement tournés vers le mannequin tchèque Eva Herzigova, qui a volé la vedette avec sa tenue audacieuse. Alors qu'elle défilait sur le tapis rouge, les caméras se sont rivées sur elle, incapables de se détacher de son habillement provocant.

Herzigova, connue pour ses publicités sulfureuses pour Wonderbra dans les années 90, a choisi un body semi-transparent noir d'Etro pour l'événement. Cette pièce ensorcelante, rappelant un tatouage corporel, comportait des tissus noirs opaques à des points stratégiques - la poitrine et l'entrejambe. Elle a complété sa tenue audacieuse avec une longue cape noire fluide et s'est parée d'un grand collier doré, d'une chaîne abdominale double et de talons noirs stylés. Ses poses étaient confiantes, un parfait mélange de professionnalisme et de séduction, captivant les photographes.

Mariée au batteur de Bon Jovi, Tico Torres, de 1996 à 1999, Herzigova est depuis avec l'homme d'affaires italien Gregorio Marsiaj depuis 2001. Ils se sont mariés en 2006 et ont trois fils - George, Edward et Philipe Marsiaj.

Mode et Cinéma Se Réunissent à Venise

Du 28 août au 7 septembre, le Festival de Venise met en scène une fusion de films internationaux concourant pour la Lion d'Or et les choix de mode audacieux des célébrités présentes. L'événement a débuté avec "Wednesday" star Jenna Ortega qui a fait sensation dans une robe rouge Dior qui mettait en valeur sa silhouette avec des découpes ingénieuses.

Le choix de mode audacieux d'Eva lors du Festival de Venise, avec son body Etro et sa tenue accessoirisée, est devenu un sujet de conversation, détournant momentanément l'attention des films. Les médias discutent souvent de la fusion de la mode et du cinéma lors d'événements comme celui-ci, mettant en avant les choix de style uniques des stars.

