- Eurojackpot Jackpot migre en Rhénanie du Nord-Westphalie, pour une valeur de 92,5 millions d'euros avec une participation de 12,75 euros

Un vainqueur originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a eu une chance incroyable en remportant environ 92,5 millions d'euros grâce à Eurojackpot. Les numéros gagnants, 8, 11, 25, 31 et 48, associés aux chiffres Euro 11 et 12, ont été cochés lors du tirage au sort dans un bureau de loterie situé dans le Rhin. Westlotto a révélé que le vainqueur encore anonyme avait dépensé un total de 12,75 euros, ce qui équivaut à six tickets de jeu individuels.

Le vainqueur chanceux a personnellement coché les numéros sur son ticket Eurojackpot. Malheureusement, aucun autre concurrent des 19 pays européens impliqués n'a réussi à matcher le même ensemble.

Cela marque la troisième victoire Eurojackpot en Rhénanie-du-Nord-Westphalie cette année. En juillet, la région a remporté collectivement 98,2 millions d'euros, tandis qu'en avril, un natif de 42 ans de NRW a partagé un jackpot de 120 millions d'euros avec un autre vainqueur.

Le tirage du vendredi a également rendu nombreux autres joueurs heureux. Six billets de Bavière, de Basse-Saxe et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que des billets de Grèce, de Hongrie et de Pologne, ont chacun remporté 475 375 euros au deuxième niveau de prix.

La possibilité de gagner Eurojackpot est de 1 sur 140 millions. Les participants choisissent 5 numéros parmi 50, puis optent pour 2 numéros Euro parmi 12.

