- Eurocity se heurte à des arbres abattus - opérations météorologiques

Dans certaines parties de la Bavière, les forces de pompiers et de police ont été déployées, notamment tard dans la soirée de mardi, en raison d'événements météorologiques locaux sévères. En particulier dans la Basse-Bavière, le Palatinat et l'ouest de Munich, des forces ont été envoyées en raison de conditions météorologiques défavorables, comme l'ont rapporté la police et les pompiers le lendemain matin.

Déодорisations temporaires du trafic ferroviaire dans le Landkreis Rosenheim

Il y a également eu un incident météorologique important dans le Landkreis Rosenheim d'Alte-Bavière : un train Eurocity a heurté un arbre tombé sur les rails et s'est arrêté. Selon la police fédérale, il y avait environ 260 personnes à bord. Il n'y a eu aucun blessé signalé. La voie a été rouverte aux alentours de 1h30 et le trafic ferroviaire a repris.

Le tronçon entre Bad Endorf et Prien près du lac de Chiemsee était impraticable depuis mardi soir, aux alentours de 19h. La ligne aérienne était endommagée et a dû être réparée. Le train a été remorqué par une locomotive diesel. Selon un porte-parole des chemins de fer, les pompiers ont aidé les passagers à descendre. Les passagers ont été transportés à Prien en minibus.**

Partout ailleurs, il y a eu également des perturbations dans le trafic ferroviaire en raison de la mauvaise weather mardi soir, a déclaré le porte-parole. La végétation est tombée sur les rails, en particulier en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Bavière.

Arbres déracinés, branches tombées, caves inondées

Dans la région de Niederbayern, des forces ont été envoyées pour 24 incidents météorologiques entre 20h et 23h. La police a rapporté que les arbres étaient principalement déracinés, causant des perturbations de circulation qui devaient être dégagées. Des véhicules ont également été endommagés par des branches tombées et des caves inondées. À Feldkirchen, dans le district de Straubing-Bogen, il y a eu une panne de courant temporaire.

Les événements en Niederbayern ont également été touchés : le défilé de lanternes prévu dans le cadre du festival folklorique de Gauboden a été annulé par l'organisateur en raison de la menace de mauvais weather mardi soir. La zone de l'événement a été évacuée rapidement et dans l'ordre.

Dans l'Oberpfalz, il y a eu également des incidents météorologiques. Selon un porte-parole de la police, des forces ont été envoyées 16 fois - principalement dans le district et la ville de Regensburg, et le district de Schwandorf. À Munich, des orages se sont abattus sur l'ouest de la ville en soirée. Le département du feu a rapporté 35 incidents liés à la weather. De fortes pluies ont inondé les routes, les sous-passages et les caves.

Trois blessés dans un accident lié à la weather sur l'A9

Dans le Landkreis Eichstätt d'Alte-Bavière, il y a eu un accident sur l'A9 en raison de fortes pluies, avec trois blessés. Les premières constatations suggèrent qu'un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule près de Denkendorf, en direction de Munich, en raison des conditions météorologiques. Le véhicule aurait heurté la glissière de sécurité et une autre voiture. Les deux véhicules auraient ensuite quitté la route et se seraient renversés.

Le conducteur de la deuxième voiture a subi des blessures légères, tandis que l'autre conducteur et un passager dans son véhicule étaient apparemment blessés modérément.

Dans le reste de la Bavière, la police a rapporté peu ou pas d'incidents liés à la weather. Il est resté calme, selon le quartier général de la police de Bavière en Souabe-Nord.

À Steinmühle, dans le Landkreis Ansbach de Franconie-Moyenne, une violente grêle s'est abattue, selon des informations de Bayerischer Rundfunk. La station a montré des images d'un résident déblayant son allée avec une pelle à neige, en

