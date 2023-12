Euro féminin 2022 : une affluence record, les favoris et les joueuses à suivre

Environ 450 000 billets ont déjà été vendus pour le tournoi à 16 équipes - dont 73 200 pour le match d'ouverture de l'Angleterre contre l'Autriche à Old Trafford et 87 200 pour la finale à Wembley - dépassant de loin le précédent record de 240 000 établi aux Pays-Bas il y a quatre ans.

Le battage médiatique autour du tournoi fait suite à une saison où de nombreux records d'affluence ont été battus sur tout le continent.

En Espagne, le FC Barcelone a établi un nouveau record d'affluence pour un match féminin, puisque 91 648 personnes ont assisté à la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Wolfsburg dans un Camp Nou plein à craquer, battant ainsi un record qui existait depuis la finale de la Coupe du monde de football féminin de 1999.

Des records ont également été battus en France, où 43 254 fans se sont rendus au Parc des Princes pour assister à la demi-finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Lyon, tandis qu'en Angleterre, le record d'affluence a également été battu : 49 094 personnes ont assisté à la victoire de Chelsea sur Manchester City en finale de la FA Cup à Wembley.

L'enthousiasme pour le début de l'Euro 2022 est également palpable en Suède, où 33 218 personnes ont assisté à la victoire de l'équipe nationale sur le Brésil lors du dernier match de préparation.

Cette saison a prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'il existe un énorme appétit pour le football féminin à travers l'Europe.

C'est pourquoi la décision de l'UEFA d'utiliser des stades, tels que le Manchester City Academy Stadium et le Leigh Sports Village, que certains joueurs et supporters considèrent comme trop petits pour un tournoi de cette envergure, a suscité une certaine consternation.

Les favoris de l'Euro 2022

L'Angleterre

Le pays hôte, l'Angleterre, aborde l'Euro 2022 avec une chance réaliste de remporter le premier trophée majeur de l'histoire de l'équipe nationale.

L'avantage du terrain devant un public anglais record jouera sans aucun doute un rôle, mais l'équipe a été extrêmement impressionnante sous la direction de Sarina Wiegman depuis sa nomination en septembre 2021.

L'Angleterre est invaincue sous la houlette de la Néerlandaise, qui a mené les Pays-Bas à la victoire il y a quatre ans. Sous la houlette de Wiegman, l'Angleterre a marqué 84 buts, dont une victoire record de 20-0 sur la Lettonie, et n'en a encaissé que trois.

Les Lionnes ont poursuivi leur impressionnante préparation au tournoi en s'imposant 5-1 face à l'ancienne équipe de Wiegman, avant de battre la Suisse 4-0.

Une équipe composée de l'attaquante Lauren Hemp, de l'attaquante Ellen White et de la défenseuse Lucy Bronze peut rivaliser avec les meilleures, mais la question qui se pose est de savoir si ce groupe peut faire face aux attentes.

L'équipe nationale a atteint les demi-finales de chacun des trois derniers grands tournois, mais n'a pas réussi à se hisser en finale à chaque fois.

Après que l'équipe masculine a atteint la finale de l'Euro 2020 l'année dernière, les supporters anglais sont naturellement optimistes à l'idée de voir leur équipe nationale en finale à Wembley pour le deuxième été consécutif.

L'Espagne

Bien que les bookmakers considèrent l'Espagne comme le grand favori de la compétition, il est peut-être plus juste de considérer cette équipe comme le favori parmi les chevaux noirs.

L'équipe a marqué les esprits en infligeant un impressionnant 7-0 à l'Australie, dont l'effectif était légèrement insuffisant, lors de son avant-dernier match de préparation avant le tournoi, avant de faire match nul 1-1 contre l'Italie vendredi.

Cependant, un jour avant le début du tournoi, l'Espagne a appris que sa joueuse vedette et lauréate du Ballon d'Or 2021, Alexia Putellas, s'était rompu le ligament croisé antérieur, ce qui signifie qu'elle manquera le tournoi et les mois qui suivront.

Putellas est sans doute la joueuse la plus douée au monde, capable de gagner un match à elle seule grâce à un moment de génie individuel, et son absence met probablement fin aux chances de l'Espagne de contrer l'une des nations les plus établies.

L'ascension de l'Espagne sur la scène internationale a coïncidé avec la montée en puissance du FC Barcelone sur la scène nationale et européenne au cours des deux dernières saisons. Pas moins de neuf joueurs du FC Barcelone ont été retenus dans la liste finale des 23 joueurs de Jorge Vilda.

Cette équipe a parfois du mal à briser les défenses d'équipes plus fortes ou plus obstinées, et elle sera encore plus handicapée par l'absence de la buteuse record Jennifer Hermoso, qui s'est blessée aux ligaments du genou au début du mois.

Les fans de l'équipe nationale espagnole ont également été très surpris par l'absence des deux joueuses de la Real Sociedad, Amaiur Sarriegi et Nerea Eizagirre, qui ont marqué 33 buts à elles deux en Primera la saison dernière, Sarriegi ayant également inscrit 11 buts en cinq matches de qualification pour la Coupe du monde.

En l'absence de Putellas, Sarriegi a été appelée pour combler le vide offensif, même si ce n'est pas dans les circonstances qu'elle ou quiconque dans l'équipe nationale aurait espéré.

Mais malgré les déficiences de l'Espagne et son manque de stars, peu d'équipes se réjouiront à l'idée d'affronter l'équipe de Vilda.

Joueuses à suivre

Ada Hegerberg

Les défenseuses adverses doivent se méfier : Ada Hegerberg est de retour. La joueuse de 26 ans n'a réintégré l'équipe nationale norvégienne qu'en avril, après cinq ans d'absence.

Après avoir terminé deuxième de l'Euro 2013, la Norvège a abordé le tournoi aux Pays-Bas il y a cinq ans avec de grands espoirs.

Mais l'équipe a terminé à la dernière place de son groupe et Hegerberg a ensuite quitté l'équipe nationale, déclarant que ses expériences avec l'équipe l'avaient "brisée mentalement" et qu'elle était frustrée par la façon dont le football féminin était considéré en Norvège.

Hegerberg a continué à exceller au niveau du club de Lyon et sa forme l'a amenée à être couronnée lauréate du premier Ballon d'Or féminin en 2018.

Mais en janvier 2020, Hegerberg se rompt le ligament croisé antérieur, ce qui la met sur la touche pendant près de deux ans.

À son retour en octobre 2021, elle s'est mise au travail et a aidé Lyon à reconquérir le titre de champion de France qu'il avait perdu au profit du Paris Saint-Germain la saison précédente. Elle a également inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la finale de la Ligue des champions pour reprendre le titre au FC Barcelone.

Hegerberg est l'une des buteuses les plus redoutables du football féminin. Ses prouesses devant le but ont été illustrées par un triplé lors de son premier match sous le maillot de la Norvège après cinq ans d'absence, et elle tentera de rattraper le temps perdu sur la scène internationale.

Vivianne Miedema

Au cours des dernières années, Vivianne Miedema est devenue l'une des attaquantes les plus prolifiques et les plus redoutées du football mondial.

À seulement 25 ans, la star d'Arsenal a inscrit 92 buts en 109 matches avec les Pays-Bas et est la meilleure buteuse de tous les temps sous le maillot de l'équipe nationale néerlandaise, qu'elle soit féminine ou masculine.

Ses exploits avec Arsenal en Women's Super League - elle est aujourd'hui la meilleure buteuse de l'histoire du championnat - lui ont récemment valu un nouveau contrat qui ferait d'elle la joueuse la mieux payée d'Angleterre.

Miedema a terminé deuxième dans la course au Soulier d'or à l'Euro 2017 - en marquant quatre buts, dont deux en finale - lorsque les Néerlandaises ont remporté leur premier grand trophée international. Il semble plus que probable qu'elle fera à nouveau partie des meilleures buteuses cette fois-ci.

Lauren Hemp

Peu de joueuses en Europe vous feront autant vibrer que Lauren Hemp.

Ailier rusé doté d'une vitesse fulgurante, d'un contrôle de près magique et d'un sens aigu du but, cette joueuse de 21 ans remplit peut-être toutes les conditions imaginables pour une joueuse offensive.

La saison dernière, Hemp a inscrit 20 buts et délivré 10 passes décisives en 36 matches avec Manchester City, ce qui lui a valu d'être élue jeune joueuse de l'année par la PFA pour la quatrième fois, un record.

Sa forme est telle, tant sur le plan national qu'international, que Hemp n'est plus considérée comme la meilleure jeune joueuse d'Angleterre, mais comme la meilleure joueuse d'Angleterre tout court.

Son but contre Chelsea lors de la finale de la FA Cup - que City a finalement perdue - a mis en évidence toutes ses capacités, puisqu'elle s'est infiltrée sur son pied droit le plus faible et a enroulé le ballon dans la lucarne opposée.

À l'aube de ce tournoi, peu de joueuses donneront des cauchemars aux défenseurs adverses comme Hemp.

Au Royaume-Uni, tous les matches de l'Euro 2022 seront retransmis par la BBC, le radiodiffuseur national, tandis qu'ESPN et TUDN diffuseront le tournoi aux États-Unis.

Pour consulter la liste complète des diffuseurs officiels de l'UEFA, cliquez ici.

