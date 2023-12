Euro 2022 féminin : L'Angleterre, pays hôte, entame sa campagne par une victoire laborieuse sur l'Autriche (1-0)

Le lob délicat de Beth Mead après 15 minutes de jeu a été le seul à séparer les deux équipes lors de la victoire 1-0 de l'Angleterre dans un Old Trafford en ébullition, l'équipe de Sarina Wiegman s'assurant ainsi trois points durement gagnés qui vont sans aucun doute apaiser les nerfs du début du tournoi.

L'Angleterre s'est certainement améliorée au fil du match et aurait peut-être pu accroître sa marge de victoire, mais un manque de soin et de cohésion dans le dernier tiers a entraîné la perte d'un certain nombre de bonnes occasions.

L'Autriche s'est montrée suffisamment menaçante pour que le match ne soit jamais confortable et Wiegman saura à quel point son équipe devra s'améliorer si elle veut être à la hauteur de l'engouement suscité par son statut de favorite avant le tournoi.

Au coup de sifflet final, la sélectionneuse néerlandaise de l'Angleterre ne s'est pas réjouie, mais ses joueuses sont restées sur le terrain pour profiter de l'adulation du public lors d'une soirée historique. Au total, 68 871 spectateurs se sont rendus à Old Trafford pour assister au match, établissant ainsi un nouveau record d'affluence pour un match du Championnat d'Europe féminin.

La finale du 31 juillet devant se dérouler au stade de Wembley, il est probable que ce record soit à nouveau battu. Après la performance de mercredi soir, la question la plus pertinente est de savoir si l'Angleterre sera l'une des équipes qui se rendront à la finale.

"L'atmosphère parle d'elle-même", a déclaré Georgia Stanway, Joueuse du match, aux journalistes après la rencontre. "L'occasion est énorme et, évidemment, il y aura un peu de nervosité.

"Le bruit [a été la meilleure chose de ce soir], et même s'il était difficile d'entendre les informations, le bruit montre où nous en sommes. C'est le niveau que les supporters ont fixé : faites du bruit et nous pourrons faire trembler l'adversaire".

L'aveu de Stanway selon lequel ses coéquipières ont eu du mal à entendre le compte rendu de Wiegman lors de la réunion d'après-match donne une idée du niveau de bruit qui régnait à Old Trafford mercredi, les joueuses s'étant séparées prématurément pour se joindre aux chants.

"La prochaine fois, il faudra retarder 'Sweet Caroline' [après le coup de sifflet final]", dit-elle en riant.

La chanson classique de Neil Diamond est devenue le thème du parcours de l'équipe masculine d'Angleterre jusqu'à la finale de l'Euro 2020 l'été dernier et l'équipe féminine espère également l'entendre plusieurs fois au cours de ce tournoi.

Excitation et tension

En parcourant les quelque cinq kilomètres qui séparent le quartier nord de Manchester d'Old Trafford, en périphérie, rien ne laissait présager que, dans quelques heures, la ville accueillerait le match d'ouverture d'une grande compétition internationale.

À l'exception d'une poignée de supporters portant des maillots de l'équipe d'Angleterre, il est peu probable que les visiteurs aient su qu'il y avait un match.

Les organisateurs de la Coupe du monde 2019 en France ont été critiqués pour ce que certains ont perçu comme un manque de promotion du tournoi, et malgré l'excitation palpable qui régnait lors de la préparation de l'Euro 2022, les mêmes problèmes semblent persister ici.

À l'approche d'Old Trafford, l'enthousiasme des supporters, dont des milliers s'étaient rassemblés autour du terrain plus de trois heures avant le coup d'envoi, ne faisait pourtant pas défaut.

Ils étaient également confiants. "Quatre à zéro pour l'Angleterre", criait un groupe, dont la plupart portaient des maillots à l'effigie de Leah Williamson, la nouvelle capitaine des Lionnes.

Leur confiance n'est certainement pas déplacée, car il ne fait aucun doute que l'Angleterre dispose d'un talent de classe mondiale sur l'ensemble du terrain. La seule inquiétude à l'approche de ce tournoi était de savoir si les joueuses pourraient faire face au poids de l'attente d'être favorites à domicile.

Avant le match, un certain nombre de joueurs ont parlé de la confiance que leur procurerait le fait de jouer devant leur public, mais la nervosité était palpable dès le début de la rencontre.

Plus d'une passe erronée a permis à l'Autriche d'avoir la possession du ballon dans des zones dangereuses du terrain, mais le manque de résultat final a fait que les erreurs de l'Angleterre sont restées impunies.

Il ne faut pas longtemps à l'Angleterre pour trouver ses marques. Les incursions des joueuses larges Lauren Hemp et Mead font monter les décibels à l'intérieur d'Old Trafford.

C'est la première période de pression soutenue de l'Angleterre et elle suffit à briser la défense autrichienne. Une balle en profondeur de Fran Kirby trouve Mead, qui récupère le ballon sur sa poitrine et le lobe au-dessus de Manuela Zinsberger, qui se précipite.

Les célébrations à l'intérieur du stade sont un peu retardées, car il semble d'abord que la défenseuse autrichienne Carina Wenninger ait réussi à dégager le ballon de la ligne, mais une vérification de la montre de l'arbitre et un coup de sifflet plongent le Théâtre des Rêves dans le délire.

De nombreux numéros sept célèbres ont foulé la pelouse d'Old Trafford - David Beckham, Cristiano Ronaldo et Eric Cantona pour n'en citer que trois - et la fin de match de Mead était digne des plus grands matches qui se sont déroulés ici.

Le bruit à l'intérieur du stade augmente progressivement depuis la fin des hymnes nationaux, mais le but de Mead fait en sorte qu'il devienne vraiment assourdissant.

Il ne faut pas attendre longtemps avant que la première interprétation de "Football's Coming Home" n'éclate dans une petite partie du stade, bien qu'elle ne se répande pas plus loin sur le terrain ; peut-être que les supporters craignent de trop s'emballer après le déchirement de la finale masculine de l'année dernière contre l'Italie.

En deuxième mi-temps, Hemp a commencé à montrer les raisons pour lesquelles elle avait abordé l'Euro 2022 en étant considérée comme l'une des joueuses vedettes à suivre et en faisant l'objet d'une attente considérable.

La jeune femme de 21 ans a été superbe en club et en sélection cette saison et sa combinaison de vitesse, de contrôle rapproché et de sens du but a fait d'elle l'une des joueuses les plus redoutées de ce tournoi.

Hemp donnait du fil à retordre à Laura Wienroither, sur la droite de la défense autrichienne, mais son manque d'efficacité ne lui permettait pas d'obtenir les résultats escomptés.

A un peu plus de 10 minutes de la fin, l'Autriche se créait sa meilleure occasion du match et l'Angleterre devait remercier la gardienne Mary Earps pour avoir maintenu le score à égalité en repoussant une frappe lointaine de Barbara Dunst.

L'équipe visiteuse n'a pas pu faire mieux, mais elle aura sans doute fait le plein de confiance après avoir affronté cette équipe d'Angleterre qui partait largement favorite.

Si les Lionnes veulent aller loin dans ce tournoi, Wiegman sait que l'équipe aura besoin du même soutien que celui qu'elle a reçu à Old Trafford.

"Un [bruit] incroyable. C'est tout simplement incroyable", a-t-elle déclaré. "Nous savons d'où nous venons et jouer ici à Old Trafford, devant 70 000 personnes, apporte ce bruit. Nous espérons qu'ils feront la même chose lors d'autres matches, nous savons que nous jouons dans des stades à guichets fermés.

Wiegman reconnaît que l'équipe a encore beaucoup de progrès à faire, mais pour l'instant, elle laisse ses joueurs se délecter d'une soirée historique.

