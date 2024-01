Euro 2022 féminin : Grace Geyoro, auteur d'un triplé, mène la France à une victoire 5-1 sur l'Italie

Elle est devenue la première joueuse à inscrire un triplé en première mi-temps d'un match de l 'Euro féminin, tandis que la France est devenue la première équipe à marquer cinq buts avant la mi-temps - une performance qui a justifié son statut de favorite pour remporter le tournoi.

Geyoro a ouvert le score après neuf minutes de jeu, profitant d'une erreur de la défense italienne pour marquer.

L'attaquante vedette Marie-Antoinette Katoto a doublé l'avance française trois minutes plus tard, alors que l'Italie avait du mal à rivaliser avec les Bleues sur les ailes.

"Nous avons bien commencé le match. Nous avons réussi à nous procurer beaucoup d'occasions et à les mettre au fond, donc il y a beaucoup de satisfaction", a déclaré Geyoro à UEFA.com après le match.

"Aujourd'hui, j'ai pu convertir beaucoup d'occasions que j'ai eues. J'ai été aidé par mes coéquipiers qui ont fait de bons centres. Je suis satisfait de ma performance, mais c'est un travail collectif".

A peine une minute après une superbe frappe de Delphine Cascarino, Geyoro inscrivait son deuxième but, se retrouvant dans un espace libre et trompant la vigilance de la gardienne.

Elle complète son triplé à la mi-temps, sur un centre de Sandie Toletti.

Au cours de la seconde période, les Azzurre se sont efforcées d'endiguer les assauts des Françaises, qui n'ont pu se procurer qu'une seule occasion au cours des 45 dernières minutes, et ont commencé à se créer des occasions.

La remplaçante Martina Piemonte a réduit le score après que la capitaine Sara Gama a vu son carton rouge annulé par la VAR.

"Il y a un certain nombre de points positifs à retenir de cette soirée", a déclaré Milena Bertolini, la sélectionneuse de l'Italie, à UEFA.com.

"Nous allons repartir avec l'attitude que nous avons montrée en deuxième mi-temps et ce n'est pas facile de le faire quand vous êtes menées 5-0 en deuxième mi-temps ; cela aurait pu être une grande débâcle. Mais les filles ont fait un bon travail en faisant les choses simples dont nous avions parlé avant. C'est une défaite qui nous apprendra beaucoup de choses".

L'Euro 2022 se poursuivra lundi avec la rencontre entre l'Angleterre et la Norvège et celle entre l'Autriche et l'Irlande du Nord.

Source: edition.cnn.com