Euro 2020 : La Belgique et l'Italie en quarts de finale

D'énormes surprises, des victoires historiques et des buts à profusion : l'Euro 2020 est un tournoi qui n'en finit pas de donner.

Peu de gens auraient pu prédire que le tableau des quarts de finale ressemblerait à cela, après que la Suisse a surpris la France, championne du monde, et que la République tchèque a éliminé une équipe des Pays-Bas qui avait impressionné beaucoup de monde pendant les phases de groupe.

L'Angleterre a mis fin à une hantise de 55 ans en battant enfin l'Allemagne en huitièmes de finale d'une compétition majeure, tandis que l'Ukraine a obtenu une victoire spectaculaire en prolongation pour se qualifier pour les quarts de finale du Championnat d'Europe pour la première fois de son histoire.

Les quarts de finale de l'Euro 2020 auront lieu les 2 et 3 juillet.

Belgique contre Italie

Parmi les favoris de l'Euro 2020 avant même qu'un ballon n'ait été botté, la Belgique s'est montrée à la hauteur de ce que l'on attendait d'elle jusqu'à présent dans ces championnats.

L'équipe de Roberto Martínez a atteint les quarts de finale sans trop de problèmes et sans pouvoir compter sur Eden Hazard et Kevin De Bruyne, deux de ses joueurs les plus importants, en pleine possession de leurs moyens.

Il est peu probable que les deux joueurs soient suffisamment en forme pour participer au quart de finale de vendredi contre l'Italie, après avoir été blessés lors de l'impressionnante victoire en huitième de finale contre le Portugal, champion en titre.

LIRE : Le modèle belge - Comment une petite nation est devenue une superpuissance du football européen

Heureusement pour Martínez, la "génération dorée" de la Belgique est dotée d'une grande profondeur et il pourra compter sur des joueurs comme Dries Mertens, Yannick Carrasco et Thorgan Hazard - le frère d'Eden - qui a marqué le but de la victoire contre le Portugal.

Nombreux sont ceux qui considèrent ce tournoi comme la dernière chance pour ce groupe de joueurs talentueux, mais vieillissants - actuellement classés comme l'équipe numéro un au monde - de devenir les premiers à remporter un trophée pour leur nation.

À l'inverse, peu de gens s'attendaient à ce que l'Italie brille comme elle l'a fait avant le tournoi, mais l'équipe de Roberto Mancini est devenue l'une des équipes les plus divertissantes de l'Euro 2020.

L'énergie débordante de joueurs tels que Leonardo Spinazzola et Manuel Locatelli a donné à cette équipe un avantage offensif passionnant, tandis que le retour de Marco Verratti, de retour de blessure, a donné au milieu de terrain une plus grande maîtrise.

La victoire 2-1 après prolongation contre l'Autriche, de loin le test le plus difficile auquel l'équipe a été confrontée jusqu'à présent, a prouvé que l'ADN défensif classique existe toujours dans cette version de l'Italie, même si l'équipe dans son ensemble semble différente de celle des années passées.

Il est certain que cette équipe n'aurait pas été en mesure de réaliser sa série actuelle de 31 matches sans défaite - éclipsant son propre record d'invincibilité vieux de 82 ans - sans les défenseurs Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

Ukraine contre Angleterre

Le football pourrait-il vraiment revenir à la maison ?

Après avoir enfin pris le dessus sur son vieux rival allemand, l'Angleterre a sans doute sa plus grande chance de remporter un trophée majeur depuis qu'elle a soulevé la Coupe du monde en 1966.

Sa route vers une éventuelle finale semble beaucoup plus facile que celle des équipes situées de l'autre côté du tableau, mais s'il y a une chose que les résultats choquants de la semaine dernière ont appris aux fans de l'Euro 2020, c'est qu'il ne faut pas considérer la victoire comme acquise lorsque l'on joue contre un outsider.

Le sélectionneur Gareth Southgate s'est fait l'écho de ces sentiments lors de son interview d'après-match, déclarant que ses joueurs avaient déjà commencé à se concentrer sur l'Ukraine dès leur retour au vestiaire après la victoire de mardi sur l'Allemagne.

L'homologue de Southgate, le légendaire ancien attaquant ukrainien Andriy Shevchenko, s'est montré logiquement optimiste quant aux chances de son équipe avant le match de samedi.

Après tout, ce groupe de joueurs a déjà écrit une page d'histoire en arrivant jusqu'ici.

"L'Angleterre est une grande équipe - elle dispose d'un banc profond, d'une équipe d'entraîneurs exceptionnelle et nous sommes pleinement conscients de la difficulté de ce match", a déclaré Shevchenko aux journalistes après la victoire 2-1 de l'Ukraine sur la Suède dans le temps additionnel.

"Il est incroyablement difficile de marquer contre eux, mais leur force ne doit pas nous effrayer. Elle doit nous motiver car tout est possible en football, comme dans la vie, et nous allons jouer de toutes nos forces pour donner à nos supporters encore plus de raisons de se réjouir."

Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de l'Ukraine qu'elle atteint les quarts de finale d'une compétition majeure - elle a également atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2006 - mais toute la pression sera sur l'Angleterre pour gagner à Rome et revenir à Wembley où elle pourrait affronter la République tchèque ou le Danemark en demi-finale.

République tchèque contre Danemark

Après l'effondrement de Christian Eriksen et la réaction émotive de ses coéquipiers, le Danemark a été le grand gagnant de l'Euro 2020 en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Cette qualification semblait peu probable après les défaites contre la Finlande et la Belgique lors des deux premiers matches de la phase de groupes, mais la victoire 4-1 sur la Russie et la défaite 2-0 de la Finlande contre la Belgique ont permis au Danemark de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Beaucoup pensaient que le match contre le Pays de Galles serait serré, mais ce ne fut pas le cas.

Les Danois se sont déchaînés, remportant une impressionnante victoire 4-0 qui leur a permis d'annoncer leur arrivée dans les dernières étapes de l'Euro 2020.

Les joueurs danois ont parlé de la charge émotionnelle que représentait pour eux le fait de revenir terminer le match après l'effondrement d'Eriksen l'après-midi même, et plusieurs membres de l'équipe ont critiqué l'UEFA pour ne pas les avoir autorisés à jouer le match le lendemain.

Compte tenu de la remarquable force mentale de ce groupe, les supporters danois ont peut-être déjà commencé à rêver d'une répétition de l'Euro 92, lorsque l'équipe nationale a remporté son seul grand trophée international à ce jour.

Toutefois, ils devront se méfier de la République tchèque, qui a réalisé l'une des plus grandes surprises du tournoi jusqu'à présent.

Les Tchèques ont été extrêmement impressionnants lors de leur victoire 2-0 en huitième de finale contre les Pays-Bas, une équipe que beaucoup pensaient capable d'aller loin à l'Euro 2020 après une performance impressionnante en phase de groupes.

L'attaquant Patrik Schick a été l'un des joueurs les plus remarquables de l'Euro 2020 et est le meilleur buteur encore en lice dans la compétition ; un nouveau but contre le Danemark lui permettrait de rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement du Soulier d'or.

Ces deux équipes auront certainement plaisir à s'affronter et, pour l'une comme pour l'autre, ce match sera une chance très réaliste de se qualifier pour les demi-finales.

Suisse - Espagne

Ces deux équipes ont participé à deux des plus grands matches du Championnat d'Europe.

Menée 3-1 par la France à neuf minutes de la fin, la Suisse a réussi à égaliser et à éliminer le champion du monde en titre 5-4 aux tirs au but, l'enfant chéri du football français, Kylian Mbappé, manquant le penalty décisif.

Les Suisses n'ont certainement pas été chanceux de s'en sortir face à la France ; ils ont fait preuve d'un sang-froid et d'une qualité qui correspondaient à ceux de leur illustre adversaire sur l'ensemble du terrain.

C'était un retour remarquable, apparemment impossible, et la Suisse va maintenant croire à juste titre qu'elle peut battre n'importe quelle équipe qu'elle rencontrera.

Le prochain adversaire, l'Espagne, a quelque peu bafouillé pendant les phases de groupe jusqu'à ce qu'un but contre son camp du gardien slovaque Martin Dúbravka ouvre les vannes pour la première fois à l'Euro 2020.

L'équipe de Luis Enrique a semblé garder cette confiance jusqu'à son match de huitième de finale contre la Croatie, menant 3-1 à moins de cinq minutes de la fin.

Cependant, le ventre mou de l'Espagne a de nouveau été mis à nu lorsque la Croatie a marqué deux fois dans les derniers instants pour forcer le match à se prolonger.

L'attaquant Álvaro Morata, qui avait connu une période difficile devant les buts jusqu'à présent, a marqué d'une volée magistrale pour redonner l'avantage à l'Espagne, avant que Mikel Oyarzabal ne vienne sceller la victoire.

Les pronostiqueurs placent désormais l'Espagne au deuxième rang des favoris pour l'Euro 2020, derrière l'Angleterre, et même si des questions subsistent sur l'équipe dans son ensemble, les 10 buts marqués lors des deux derniers matches suffiront à donner des nuits blanches à la défense de n'importe quel adversaire.

Source: edition.cnn.com