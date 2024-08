- Euphorie au VfB - Hoeneß: "Le garçon peut le faire"

Sebastian Hoeneß, l'entraîneur, pense que Deniz Undav, l'attaquant de l'équipe nationale de football, peut gérer l'hype entourant son avenir à VfB Stuttgart de manière appropriée. "Le gamin peut gérer ça, et je pense qu'il a ses propres bons mécanismes pour se protéger. Mais nous gardons tous un œil sur ces choses ici", a déclaré Hoeneß (42).

Le joueur de 28 ans, Undav, avec sa "manière naturelle de gérer de telles choses, me donne une grande confiance. Finalement, le football n'est jamais un spectacle d'un seul homme. Ce ne sera pas cette année non plus. Le fait que tant de choses soient projetées sur lui est, dans une certaine mesure, normal", a déclaré Hoeneß.

Après une préparation estivale impressionnante d'Undav avec 18 buts en Bundesliga, VfB Stuttgart a signé l'attaquant pour un record de transfert. Après de difficiles négociations, le club a finalement conclu un accord avec le club de Premier League anglaise Brighton & Hove Albion, où Undav a joué sous forme de prêt la saison dernière. Les médias rapportent que VfB a payé environ 27 millions d'euros pour Undav.

