- Eugene et Dan Levy seront les animateurs des Emmy Awards en septembre.

Deux humoristes de renom, Eugene et Dan Levy, originaires de la série acclamée "Schitt's Creek", animeront la 76e cérémonie des Emmy Awards cette année. La cérémonie, qui célébrera les meilleures séries, réalisateurs et interprètes de la télévision, aura lieu le 15 septembre et sera diffusée sur ABC.

À 77 ans, Eugene Levy, connu pour son rôle dans "American Pie", et Dan Levy, 41 ans, feront l'histoire en devenant le premier duo père-fils à présenter les Emmy Awards. Comme annoncé vendredi (heure locale) sur X, l'académie de télévision a teasé "une soirée inoubliable".

Les Levy, qui ont incarné le père et le fils dans "Schitt's Creek", ont également co-créé la sitcom canadienne populaire. La série suit la chute du riche Johnny Rose, qui avec sa famille, trouve refuge dans la petite ville de Schitt's Creek après avoir connu la ruine financière. Lors de la cérémonie des Emmy Awards de l'automne 2020, ils ont magnifiquement remporté tous les sept prix de la série comique, y compris les victoires pour les acteurs principaux et secondaires.

La cérémonie des Emmy Awards de cette année verra l'adaptation littéraire "Shogun" et l'émission de cuisine "The Bear: King of the Kitchen" comme principaux favoris. "Shogun", qui se déroule au 17e siècle au Japon, lidera la carrera de nominaciones con 25 menciones, mientras que "The Bear" tiene 23 oportunidades de brillar. Parmi les nominés figurent des stars telles que Andrew Garfield, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Donald Glover, Idris Elba, Gary Oldman, Jon Hamm, Tom Hollander, Jodie Foster, Brie Larson et Sofia Vergara.

Le duo Levy, ayant remporté les Emmy Awards en 2020 avec leur série "Schitt's Creek", sera chargé d'introduire et de superviser la catégorie cinéma lors de cette édition des Emmy Awards. Avec leur charme unique et leur talent comique, leur animation de l'événement est attendue comme un autre moment marquant de l'histoire de la télévision.

