- Étude: plus de volonté de payer pour des activités de loisirs

Les Allemands sont reportedly prêts à payer plus pour certaines activités de loisirs malgré les augmentations de prix liées à l'inflation. C'est ce qu'indique une publication de la Fondation BAT de Hambourg pour les questions futures. Une comparaison sur dix ans montre que certains prix considérés comme acceptables sont supérieurs à la valeur qui résulterait de l'inflation.

Par exemple, alors que les gens étaient prêts à payer en moyenne 23,70 euros pour une visite au restaurant il y a dix ans, ils considèrent maintenant 31,70 euros comme raisonnable en 2024 - presque 34 pour cent de plus. Cela représente environ dix points de pourcentage de plus que les augmentations de prix globales estimées entre 2014 et 2024 par la fondation.

L'enquête représentative a été menée par la Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) à la fois en 2014 et en 2024, en posant la question à 2 000 femmes et hommes âgés de 18 ans et plus : "Combien devraient coûter les activités de loisirs ?"

Pourquoi certaines activités peuvent devenir plus chères - et d'autres pas

Les Allemands sont le moins disposés à payer un prix plus élevé pour une visite dans un parc aquatique. La fondation indique que l'augmentation de prix acceptable de 2014 à 2024 n'était que de sept pour cent. Les bains devraient modérer leurs augmentations de prix car ils concurrencent d'autres activités de loisirs comme les studios de fitness ou les parcs d'attractions, selon la fondation.

L'augmentation de prix acceptable la plus importante pour les Allemands depuis 2014 est pour la collecte après le service religieux, avec presque 50 pour cent de plus. Alors que 2,10 euros étaient considérés comme raisonnables en 2014, ils sont maintenant de 3,10 euros.

Le prix d'entrée pour les parcs d'attractions suit en termes d'augmentations de prix acceptables. Les Allemands sont prêts à dépenser près de 40 pour cent de plus qu'il y a dix ans. La fondation cite plusieurs raisons à cela, notamment le fait que les visites au parc sont souvent considérées comme des événements spéciaux, et les visiteurs sont prêts à payer plus. De plus, les parcs d'attractions investissent constamment dans de nouvelles attractions pour attirer les visiteurs, et ces coûts doivent être couverts par des frais d'entrée plus élevés.

La raison de la plus grande disposition à payer

La population, selon la Fondation BAT, considère comme acceptable et normal ce à quoi elle est habituée et qu'elle rencontre fréquemment. La fondation a pris l'exemple du comportement des gens en France : là-bas, les gens ne se plaignent pas des prix alimentaires élevés car ils sont courants.

