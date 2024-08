- Étude: les entreprises s'en tiennent au bureau à domicile

Malgré le débat autour du retour en bureau, il n'y a aucun signe d'un renversement du travail à distance dans de nombreuses entreprises. Selon une enquête de l'institut de recherche économique ZEW, 82 % des entreprises de technologie de l'information et 48 % des entreprises de fabrication permettent à leurs employés de travailler à distance au moins une fois par semaine. Ce niveau est resté constant depuis la pandémie de COVID-19.

La proportion d'entreprises proposant au moins une journée de travail à distance par semaine est restée élevée, sans indication de changement dans ce sens. Dans l'étude de l'année précédente, le chiffre était de 80 % pour les entreprises de technologie de l'information et de 45 % pour les entreprises de fabrication.

Le débat sur le retour en bureau continue, avec des entreprises comme SAP et Deutsche Bank qui en discutent. Récemment, le ministre fédéral allemand du Travail, Hubertus Heil (SPD), a appelé à un droit au travail à distance. L'accord de coalition de la coalition de la lumière (SPD, Verts, FDP) prévoit de donner aux employés le droit de travailler à distance, selon leur profession. Cependant, cela n'a pas encore été mis en œuvre.

Le travail à distance s'est de plus en plus établi ces dernières années. Avant la pandémie, seulement 48 % des entreprises de technologie de l'information et 24 % des entreprises de fabrication avaient des politiques de travail à distance.

Pour les deux prochaines années, les entreprises n'attendent pas de réduction de leurs offres d'au moins une journée de travail à distance par semaine. En fait, la proportion d'entreprises prévoyant d'offrir du travail à distance d'ici 2026 devrait augmenter à 88 % dans la technologie de l'information et à 57 % dans la fabrication. Les entreprises s'attendent également à une augmentation du nombre d'employés utilisant ces offres.

Cependant, l'enquête montre également que la prévalence du travail à distance diminue avec une fréquence accrue. Dans la technologie de l'information, 22 % des entreprises permettent actuellement à leurs employés de travailler à distance cinq jours par semaine, contre 12 % avant la pandémie. De plus, les grandes entreprises ont tendance à offrir des options de travail à distance plus étendues.

L'enquête représentative a impliqué environ 1 200 entreprises allemandes du secteur de la fabrication et de la technologie de l'information en juin. Elle a porté sur la proportion d'employés travaillant à distance et les changements attendus dans l'utilisation du travail à distance d'ici 2026.

