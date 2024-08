- Étude: les Allemands de l'Est bénéficient particulièrement du salaire minimum

Le salaire minimum légal a significativement augmenté les revenus des travailleurs à bas salaire, en particulier en Allemagne de l'Est, selon une analyse. Cela est manifeste dans une étude de l'Institut de sciences économiques et sociales (WSI) de la Fondation Hans-Böckler, affiliée aux syndicats, à Düsseldorf.

Le salaire minimum légal a été introduit le 1er janvier 2015. Depuis, on a constaté des augmentations significatives des salaires dans les bas revenus. En Allemagne de l'Est, ceux-ci ont augmenté en moyenne de 21 % (ajusté pour l'inflation) entre 2013 et 2018, avec des augmentations allant jusqu'à 31 % pour les personnes gagnant autour de 1 300 euros par mois. En Allemagne de l'Ouest, les effets ont été positifs mais moins prononcés, car moins de personnes travaillent dans le secteur des bas salaires. L'augmentation dans les bas revenus a été d'environ 12 %.

"Il s'agit probablement en grande partie d'un effet du salaire minimum", a déclaré l'auteur de l'étude et expert du marché du travail Toralf Pusch. Le salaire minimum a contribué de manière significative à réduire les inégalités de salaire entre les différentes régions. "La nette augmentation des revenus mensuels réfute également la crainte de certains experts critiques du salaire minimum que les employeurs pourraient réduire le nombre d'heures de travail des employés dans la fourchette de salaire minimum en réponse à l'introduction de ce plancher salarial."

Entre 2013 et 2018, les revenus des personnes ayant des revenus relativement élevés ont augmenté moins significativement. En Allemagne de l'Est, ils ont augmenté d'environ 14 %, et en Allemagne de l'Ouest de 11 %.

Les effets de la dernière augmentation du salaire minimum et de la hausse à 12 euros en 2022 ne sont pas pris en compte dans cette étude. La base de données était les années 2008, 2013 et 2018. Les chiffres pour 2023 ne sont pas encore disponibles, car l'enquête sur les revenus et les dépenses est effectuée tous les cinq ans.

