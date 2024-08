- Étude: L'aéroport de Leipzig/Halle a une bonne image

Aéroport de Leipzig/Halle bénéficie d'une image positive auprès des résidents, selon un sondage Forsa. Une majorité de 71% le considère comme un atout, tandis que seulement 7% le considèrent comme un inconvénient. Le reste était indifférent ou ne savait pas. Les taux d'approbation les plus élevés ont été enregistrés dans le district de Leipzig (78%) et le Saalekreis (73%).

L'enquête, commandée par Mitteldeutsche Airport AG (MFAG), a impliqué 1059 personnes de Halle, Leipzig et des districts environnants de Leipzig, Nordsachsen et Saalekreis entre le 24 juin et le 5 juillet. Les participants ont été interrogés sur l'importance de l'aéroport et leur opinion sur les projets d'expansion et la protection contre le bruit. Autour de l'aéroport, 89% ont reconnu son rôle de moteur de développement économique.

"Nous avons un large soutien de la population, mais nous avons également reçu des devoirs à faire", a résumé le PDG de MFAG, Goetz Ahmelmann. À l'avenir, ils cherchent à améliorer la transparence, la communication et l'offre de passagers. Ahmelmann a noté qu'ils sont actuellement en pourparlers pour y parvenir.

De plus, une majorité soutient les projets d'expansion de l'aéroport. 57% sont ouverts aux propositions d'expansion, 27% ont des préoccupations et le reste n'a pas d'opinion. 8% se sentent souvent dérangés par le bruit des avions, 20% occasionnellement et 70% rarement. MFAG prévoit d'investir 500 millions d'euros dans la modernisation et l'expansion. Leipzig/Halle est l'un des plus grands aéroports de fret d'Europe, employant plus de 13 000 personnes directement et indirectement.

