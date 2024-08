Étude Ifo: L'élimination des catégories III et V d'impôt pourrait stimuler l'emploi

Le gouvernement fédéral allemand a décidé d'abolir les tranches d'imposition III et V pour les couples mariés d'ici la fin juillet. Cette réforme est considérée comme un remplacement de la fameuse "splitting" du mariage, critiquée depuis longtemps : à l'avenir, les conjoints seront imposés sur leur revenu individuel pour répartir plus équitablement la charge fiscale.

L'Institut Ifo plaide pour d'autres changements. "Le système fiscal et parafiscal allemand peut être repensé pour atténuer le manque de main-d'œuvre", a expliqué Volker Meier de l'Ifo. Parmi les mesures possibles, on trouve la transition de la "splitting" du mariage à la "splitting" familiale, la fin de la cotisation gratuite des conjoints dans les assurances maladie et dépendance légales, et des réductions de pension plus importantes pour les retraités précoces.

Les experts voient également un potentiel dans l'extension des soins aux enfants, notamment dans les grandes villes de l'ouest où il manque des places en garderie. L'abolition de la pension à 63 est également mentionnée. Cependant, l'étude indique que le plus grand stimulus pour l'emploi viendrait de l'augmentation de l'âge légal de la retraite de 67 à 69 ans. Selon l'Ifo, toutes ces réformes pourraient créer 1,2 million d'emplois à temps plein.

"Compte tenu du changement démographique et du manque de main-d'œuvre, notre système fiscal et de sécurité sociale doit récompenser de manière cohérente l'emploi", a expliqué Meier. "Chaque incitation à l'emploi compte : que ce soit en entrant sur le marché du travail, en travaillant quelques heures de plus à temps partiel, ou en travaillant plus longtemps parce que c'est plus attractif - chaque heure de travail supplémentaire par semaine compte."

L'Institut Ifo suggère que la transition vers la "splitting" familiale et la fin de la cotisation gratuite des conjoints pourraient offrir plus d'opportunités d'emploi, potentiellement créant plus d'emplois à temps plein. L'étude indique également que l'augmentation de l'âge légal de la retraite peut avoir un impact significatif sur l'emploi, contribuant à 1,2 million d'emplois à temps plein.

