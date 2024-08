Étude: 47 690 décès dus à la chaleur en Europe en 2023

Les auteurs de l'étude ont souligné que la figure en question était une estimation. Il y avait 95 % de probabilités que le nombre de décès liés à la chaleur en Europe en 2023 se situerait entre 28 853 et 66 525.

Pour cette étude, les records de température et les bilans de décès de 35 pays européens ont été analysés. Les auteurs ont noté que les personnes âgées étaient les plus à risque. Plus de la moitié des décès liés à la chaleur ont été enregistrés pendant les canicules entre mi-juillet et août 2023.

During this period, temperatures reached 44 degrees Celsius in Sicily on July 18, while wildfires raged in Greece, resulting in several fatalities. Besides southern European countries, other countries like the Baltic states also suffered from extreme heat.

Les auteurs de l'étude ont également mis en avant que le nombre de décès aurait été 80 % plus élevé sans les mesures d'adaptation des États. Ils ont appelé à des "stratégies supplémentaires efficaces" pour réduire les bilans de décès futurs. Les auteurs ont attribué l'augmentation du nombre de victimes de la chaleur au changement climatique d'origine humaine, soulignant la nécessité de mesures proactives pour lutter contre le réchauffement planétaire.

Entre-temps, l'Administration nationale oceanique et atmosphérique des États-Unis (NOAA) a rapporté dans son bulletin mensuel que le mois précédent avait été le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré. Cela a marqué la 14e mois consécutive avec des températures records. Les températures mondiales étaient de 1,21 °C au-dessus de la moyenne du 20e siècle de 15,8 °C. La probabilité que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée était de 77 %.

Le programme européen d'observation de la Terre, Copernicus, utilisant des données différentes, a rapporté la semaine dernière que juillet avait été légèrement plus frais que l'année précédente. La température moyenne était de 16,91 °C, soit 0,04 °C en dessous du record précédent établi en juillet 2023.

Les deux agences ont convenu que les températures records indiquaient une tendance préoccupante.

Selon la NOAA, qui dispose de données remontant à 175 ans, 2024 serait certainement

