- "Étonnamment excité": Reddemann anticipe son ancien collègue Andrich

Sören Reddemann est ravi de se retrouver avec Robert Andrich, admirant la progression du joueur allemand de football national. Le défenseur est sur le point d'affronter FC Carl Zeiss Jena aujourd'hui à 18h00, diffusé sur ZDF et Sky, lors du premier tour de la DFB-Pokal contre les deux fois vainqueurs Bayer Leverkusen. Là-bas, Andrich est un joueur clé, les deux ayant joué ensemble il y a six ans en 3ème division pour SV Wehen Wiesbaden.

Reddemann a exprimé son admiration, déclarant : "C'est impressionnant de voir comment il a réussi à progresser comme ça." Après leur temps ensemble à Heidenheim, Union Berlin et Leverkusen, il a poursuivi : "C'est génial de le revoir."

Andrich et Reddemann, sur des chemins opposés

Durante la saison 2017/18, les deux ont joué pour Wiesbaden. Les Hessois ont raté de peu les barrages de relégation, terminant quatrièmes en 3ème division. Andrich est parti pour Heidenheim, tandis que Reddemann est resté, montant avec SVWW à travers la relégation la saison suivante. Alors qu'Andrich perdait sa place en deuxième moitié, il a rejoint Chemnitzer FC.

Reddemann a finalement trouvé son chemin vers Hallescher FC et VfB Lübeck, ce qui l'a mené à Jena. Un début de saison impressionnant, avec cinq victoires consécutives, a renforcé la confiance de l'équipe, qui vise à le démontrer contre Leverkusen. "Je pense que nous devrions aborder cela avec un peu de confiance en nous et en nous-mêmes", a déclaré Reddemann. "Voir où cela nous mènera."

L'opportunité de Weinhauer

Erik Weinhauer est attendu pour marquer le premier but de la DFB-Pokal contre Leverkusen, l'équipe ayant Previously lost 0:2 in 1992 and 0:4 in 2012. Le joueur de 23 ans mène la Regionalliga Nordost avec dix buts en cinq matches. "Voir ce qui est possible", a déclaré Weinhauer, mettant en évidence son excitation pour l'affrontement inhabituel : "Et puis nous verrons ce qui se passera."

