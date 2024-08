- Étiquettes indiquant la technologie dangereuse, déchets accumulés

Nous avons toujours reconnu la source du vent grâce aux panaches de vapeur. Christian Keller, né en 1979 et actuel maire de Grafenrheinfeld, a une relation étroite avec la communauté, reconnaissant les tours de refroidissement de la centrale nucléaire iconique. "Les jumeaux étaient un repère marquant pour moi et probablement pour beaucoup d'autres dans la région," se souvient Keller. Les enfants demandaient souvent, "Quand sommes-nous enfin chez nous ?" et la réponse était généralement, "Jusqu'à ce que vous voyiez les tours, il reste encore une demi-heure," partage Keller. Cependant, ces repères appartiennent désormais au passé.

Des explosions assourdissantes - et en moins de 30 secondes, les tours de refroidissement de la centrale nucléaire décommissionnée s'effondrèrent en soirée. Cinquante ans après le début de sa construction, il ne restait plus que deux petits monticules de débris près de Schweinfurt.

Un délai inattendu dans le spectacle s'est produit en raison d'un homme grimpant sur un poteau électrique. La police est intervenue et l'a arrêté. La police a présumé qu'il était un partisan de la centrale nucléaire, le porte-parole déclarant : "Il devra assumer des coûts importants."

Pour la démolition d'environ 34 000 tonnes de béton armé, de métaux et de plastiques, 1 340 détonateurs électroniques et 260 kg d'explosifs étaient nécessaires, selon l'administration du district de Schweinfurt. L'explosion a généré environ 50 000 tonnes de déchets de construction, principalement du béton. Environ 50 pompiers et 200 policiers étaient présents.

De nombreux spectateurs ont assisté à l'événement alors que les tours s'effondraient dans la lumière du soir, des milliers regardant depuis les prés et les champs entourant la région près du Main. La zone a été bouclée pour des raisons de sécurité. Ceux qui ont tenté de s'approcher de près sont arrivés à pied ou à vélo, car les routes d'accès étaient fermées par la police.

La famille Jüngling s'est installée de l'autre côté du Main près de Bergrheinfeld avec un pique-nique, y compris des collations et des jeux. "Nous jouons principalement au Rummy," a déclaré Nicole, âgée de 39 ans. Son fils de 11 ans était particulièrement excité, déclarant : "J'aime regarder les choses exploser."

Le processus de décommissionnement prendra encore dix ans

La centrale nucléaire était la plus ancienne active en Allemagne jusqu'à sa fermeture. La construction a commencé en 1974. La première réaction en chaîne a eu lieu à la fin de 1981 - deux ans après la naissance de l'actuel maire. L'électricité a été introduite dans le réseau à partir de juin 1982. Elle a été opérationnelle pendant 33 ans jusqu'en 2015. La décommissionnement a commencé en 2018 et devrait se poursuivre pendant encore dix ans, selon le responsable de projet Matthias Aron.

Chaque tour mesurait 143 mètres de haut. Le diamètre de la base était d'environ 105 mètres, et en haut, il était de 64 mètres. "Les deux tiers du matériau seront réutilisés," a expliqué Aron - une zone de stockage sera établie sur le site en utilisant les matériaux de construction.

Ce n'était pas la première démolition de ce type

Selon l'exploitant de la centrale électrique Preussenelektra, il s'agit de la deuxième fois en Allemagne que les tours de refroidissement d'une centrale nucléaire décommissionnée sont démolies. En mai 2020, deux tours de la centrale nucléaire de Philippsburg, dans le Bade-Wurtemberg, ont été démolies de manière similaire - mais sans accès public en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Pour la démolition d'environ trois millions d'euros à Grafenrheinfeld, quatre des cinq lignes à haute tension de 380 kilovolts convergeant à Grafenrheinfeld et cruciales pour l'approvisionnement en électricité en Europe ont dû être fermées pour éviter des perturbations opérationnelles dues à la poussière excessive.

Les déchets nucléaires restent à Grafenrheinfeld sans site de stockage

Même sans les tours, le site de la centrale électrique restera une zone de sécurité dans les années à venir. Il y a deux installations de stockage intermédiaires pour les déchets nucléaires sur le site. La durée de vie prévue de l'installation de stockage intérimaire pour les déchets hautement radioactifs, c'est-à-dire les barres de combustible nucléaire, se termine en 2046. Cependant, la question du site de stockage reste non résolue - il s'agit de presque 2 000 conteneurs de toute l'Allemagne, qui doivent être stockés en toute sécurité pendant un million d'années.

La recherche de site de stockage est un projet de grande envergure, "qui ne peut réussir que si la société dans son ensemble y consent," a déclaré Christian Kühn, président de l'Office fédéral pour les déchets nucléaires (BASE). Le ministère fédéral de l'Environnement suppose qu'un site de stockage pour les déchets hautement radioactifs sera trouvé en Allemagne d'ici 2050, soit 20 ans plus tard que prévu initialement.

