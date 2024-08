Ethiopian Airlines prévoit de construire le plus grand aéroport d'Afrique

D'ici cinq ans, Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, vise à construire un aéroport colossal. Situé en dehors d'Addis Ababa, il aura la capacité de desservir un quart de la population africaine.

Ethiopian Airlines a signé un accord pour construire un nouvel aéroport près de la capitale, Addis Ababa, pour 6 milliards de dollars (environ 5,5 milliards d'euros). À son achèvement dans cinq ans, l'aéroport pourra gérer 100 millions de passagers par an, selon le PDG de la compagnie aérienne, Mesfin Tasew. Les médias d'État rapportent qu'il sera le plus grand aéroport d'Afrique.

Tasew a déclaré que la compagnie aérienne et la société de conseil basée à Dubaï, Dar, avaient signé une lettre d'intention pour la planification de l'aéroport, qui comportera quatre pistes. L'aéroport, situé à Bishoftu, à environ 40 kilomètres au sud-est d'Addis Ababa, s'étendra sur 35 kilomètres carrés, a expliqué Tasew.

Selon Tasew, le hub sera construit en deux phases : après la première phase, il pourra gérer 60 millions de passagers par an. À son achèvement, sa capacité atteindra 100 millions de passagers, desservant environ un quart de la population africaine au total.

Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne du continent africain. Pour l'exercice fiscal 2023/24, elle a rapporté un chiffre d'affaires de sept milliards de dollars et transporté 17,1 millions de passagers. L'aéroport international Bole d'Addis Ababa, actuellement le hub de la compagnie aérienne, peut gérer jusqu'à 25 millions de passagers par an.

La construction de l'aéroport par Ethiopian Airlines aura un impact significatif sur l'économie locale, en créant des opportunités d'emploi et en contribuant à la croissance économique dans les régions environnantes. Avec une capacité de desservir 100 millions de passagers par an, l'aéroport pourrait devenir un important hub économique pour l'Afrique, en attirant les entreprises et en stimulant le commerce.

