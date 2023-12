Êtes-vous victime de "gymtimidation" ? Voici comment y remédier

Il existe de nombreuses preuves qu'être en bonne forme physique est essentiel pour prévenir les maladies chroniques et la mort. Rester actif permet également de mieux dormir, d'atteindre ou de conserver un poids santé et de contrôler sa tension artérielle. En outre, l'exercice physique est un puissant moyen de lutte contre le stress, l'anxiété et la dépression - une véritable ironie lorsqu'il s'agit de la question de l'anxiété liée à la pratique de la gymnastique.

"L'anxiété liée à la salle de sport touche les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes", explique Brookelyn Suddell, directrice de la stratégie et du développement du fitness en groupe pour Crunch Fitness à New York. "Elle touche des personnes de toutes les ethnies et de toutes les races, et de tous les niveaux d'aptitude, bien que sa fréquence et son intensité varient d'une personne à l'autre.

Selon le Dr Erin Nitschke, coach de santé certifié, l'intimidation des gymnastes est un phénomène courant, même si peu de gens en parlent. "Toute personne qui ne connaît pas l'ambiance d'une salle de sport, qui a des problèmes d'image corporelle ou d'insatisfaction corporelle, ou qui se sent généralement mal à l'aise dans les espaces bondés peut en faire l'expérience", a déclaré Erin Nitschke, qui est directrice du programme des sciences au Laramie County Community College à Cheyenne, dans le Wyoming.

L'anxiété liée à l'entraînement dans une salle de sport peut également s'expliquer par le fait que la salle de sport est en fait un environnement unique, selon Suddell. Alors que les gens vont dans un café pour boire une tasse de café ou au cinéma pour se divertir, les gens se rendent à la salle de sport pour diverses raisons. Les gymnastes peuvent être là pour des raisons de santé, par exemple pour répondre à un problème de santé, pour atteindre un objectif sportif spécifique, ou pour l'acceptation sociale et le respect.

"Il y a donc toutes ces personnes à proximité les unes des autres, qui viennent toutes pour leurs propres raisons, mais nous ne savons pas quelles sont les raisons de chacun", a déclaré M. Suddell.

Cette ambiguïté peut donner lieu à un sentiment de jugement ou d'inadéquation, surtout si l'on n'est pas capable de faire ce que les autres font ou si l'on n'est pas sûr de savoir comment utiliser un équipement. Le sentiment d'insécurité et la peur de l'opinion des autres pourraient être à l'origine de la popularité des vidéos d'entraînement de filles timides sur TikTok, qui ont accumulé collectivement plus de 530 millions de vues. Un spectateur a posté ce sentiment commun : "J'ai tellement envie de faire ça, mais j'ai une peur bleue que quelqu'un me juge".

Combattre l'anxiété liée à la pratique de la gymnastique

Vous pouvez essayer de rendre votre visite à la salle de sport plus agréable de plusieurs façons. Mais d'abord, vous devez identifier exactement ce qui vous met mal à l'aise, selon Nitschke. L'une des façons d'y parvenir consiste à se poser quelques questions simples : Comment décrirais-je mes préoccupations à l'égard de la salle de sport ? Quelles sont mes principales craintes ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à prendre confiance en moi dans le gymnase et à me sentir à ma place ?

Une fois que vous avez identifié vos craintes et vos préoccupations, voyez si l'une ou plusieurs des options suivantes, proposées par Nitschke et Suddell, vous aideront à les atténuer.

Magasinez

Si vous êtes anxieux à l'idée d'aller au gymnase, demandez des conseils sur l'utilisation de l'équipement, si nécessaire.

Les salles de sport sont de formes et de tailles très diverses. Les petites boutiques ou les salles de sport réservées aux femmes sont peut-être ce qu'il vous faut pour reprendre confiance en vous. Vous pouvez aussi préférer une grande salle proposant de nombreux cours et équipements. Faites également attention à l'emplacement. Vous voudrez un centre raisonnablement proche de votre lieu de travail ou de votre domicile.

S'habiller pour réussir

Portez des vêtements confortables dans lesquels vous vous sentez bien, quel que soit le style en vogue à la salle de sport - surtout s'ils sont moulants ou révélateurs. Une vidéo TikTok de fille timide suggère un T-shirt ample et un short. Si vous vous sentez plus à l'aise avec des collants et un haut court, c'est ce que vous devriez porter.

Demandez une séance d'orientation

La plupart des salles de sport proposent des visites, expliquent comment utiliser certains équipements et vous donnent des informations sur les cours les plus populaires et les heures les plus chargées. Une fois armé de ces connaissances, vous pouvez choisir d'aller quand il y a moins de monde ou d'utiliser des équipements dans des endroits plus abrités. Vous pouvez aussi choisir un moment où il y a beaucoup de monde, mais qui vous convient, et sauter le vestiaire pour prendre une douche à la maison.

Disparaître avec des amis ou en groupe

Certaines personnes se sentent moins visibles et plus à l'aise si elles s'entraînent avec un ou deux amis, ce qui leur permet également de rendre des comptes et de bénéficier d'un soutien social. Les cours collectifs peuvent également être une bonne option. Si vous êtes nouveau, il peut être utile de vous installer au fond de la salle jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la routine.

Envisagez des options en dehors du gymnase

Si la salle de sport ne vous convient pas, il y a toujours la possibilité de suivre un entraînement individuel, de s'entraîner en ligne et de faire des exercices en plein air comme la marche, la course à pied et le cyclisme. Le plus important est de ne pas laisser le malaise de la salle de sport vous empêcher de faire de l'exercice.

"La remise en forme est à la portée de tous", a déclaré M. Suddell. "Il faut peut-être creuser un peu plus, mais il existe quelque chose qui enflammera votre âme. J'espère que personne n'y renoncera.

