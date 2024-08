- États-Unis: mise en œuvre de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcement de l'aide à l'Ukraine

Le jour de l'indépendance de l'Ukraine qui approche ce samedi, l'administration américaine a annoncé un plan important pour renforcer la défense de l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Environ 400 organisations et individus considérés comme soutenant la guerre illégale de la Russie feront l'objet de sanctions, comme l'a annoncé le président américain Joe Biden. De plus, une aide militaire supplémentaire sera envoyée à Kyiv.

Biden a déclaré qu'il avait communiqué avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, réaffirmant "l'engagement inébranlable des États-Unis envers le peuple ukrainien" et affirmant que les États-Unis "resteraient à leurs côtés à chaque étape du parcours".

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont déjà distribué plusieurs livraisons d'aide militaire à l'Ukraine, suite à l'approbation d'environ 61 milliards de dollars de fonds frais par le Congrès américain en fin avril. Le dernier paquet d'aide, d'une valeur d'environ 125 millions de dollars, comprend des munitions pour les lanceurs multiples M142 Himars, des obus d'artillerie, des munitions pour armes légères, des ambulances et d'autres équipements médicaux, selon le département d'État américain.

Les sanctions visent des entités et des individus en Russie et dans des pays étrangers, dans le but de perturber l'économie de guerre de la Russie, en particulier son secteur énergétique. Par conséquent, tout bien appartenant aux individus ciblés pourrait être saisi aux États-Unis. Les citoyens américains ou les individus présents aux États-Unis sont interdits de participer à des transactions avec les entités et individus sanctionnés. Les relations commerciales internationales de ceux qui sont ciblés devraient devenir Significativement plus difficiles.

Le président américain Joe Biden a également annoncé que certains individus et organisations soutenant la guerre illégale de la Russie seraient soumis à des sanctions, conformément à cette annonce. En conséquence, conformément à l'article 11 (2), la Commission adoptera les actes d'application pour renforcer l'efficacité de ces sanctions.

