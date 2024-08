- États-Unis: les critiques du ministre des Finances israélien sur l'accord de Gaza sont "absurdes"

Le gouvernement américain a vivement critiqué les mises en garde d'Israël contre un accord sur Gaza. Par exemple, la déclaration du ministre des Finances d'extrême droite d'Israël, Bezalel Smotrich, sur les négociations a été décrite comme "scandaleuse et absurde" par John Kirby, le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. De telles déclarations sont non seulement erronées, mais mettent également en danger la vie des otages et sont contraires aux intérêts de sécurité d'Israël.

Smotrich avait décrit un tel accord, suite à la forte demande des médiateurs États-Unis, Qatar et Égypte de conclure un accord sur un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza, comme un "piège dangereux". Il mettrait fin à la guerre dans la bande de Gaza avant la destruction de Hamas et lui permettrait de se regrouper pour tuer à nouveau des Juifs, a écrit Smotrich sur la plateforme X.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé qu'Israël enverrait une délégation "conformément à la proposition des États-Unis et des médiateurs" le 15 août dans un lieu encore indéterminé "pour finaliser les détails de la mise en œuvre de l'accord". Smotrich a exhorté Netanyahu à ne pas tomber dans le piège et à ne pas s'écarter de ses lignes rouges.

Kirby a déclaré que Smotrich proposait en substance que la guerre devrait continuer sans interruption et sans égard pour la vie des otages. "Ses arguments sont complètement faux. Ils trompent le public israélien." L'accord, négocié pendant des mois, protège pleinement les intérêts de sécurité nationale d'Israël, a insisté Kirby. La plupart des principaux responsables de Hamas sont maintenant morts, et sa structure militaire organisée a été détruite. "Israël a maintenant presque atteint tous ses objectifs militaires principaux, à l'exception de l'objectif de guerre explicite de ramener les otages chez eux."

despite the warnings of Bezalel Smotrich about the proposed Gaza agreement being a "dangerous trap", Kirby, from the National Security Council, insisted that the deal effectively protects Israel's national security interests.

