États-Unis: Le fabricant de puces Texas Instruments doit recevoir jusqu'à 1,6 milliard de dollars

États-Unis: le fabricant de puces Texas Instruments recevra jusqu'à 1,6 milliard de dollars

Texas Instruments (TI), un fabricant de semi-conducteurs, peut espérer jusqu'à 1,6 milliard de dollars (environ 1,5 milliard d'euros) de soutien de l'État aux États-Unis. Le gouvernement américain a annoncé un accord préliminaire avec l'entreprise dans ce sens. Les fonds soutiendront la construction de nouvelles installations de fabrication, avec des projets pour deux nouvelles usines au Texas et une dans l'Utah.

TI se spécialise dans la production de semi-conducteurs courants trouvés dans presque tous les types de dispositifs électroniques. Les États-Unis cherchent à devenir plus indépendants de la Chine dans ce domaine. "Pendant la pandémie, la pénurie de puces actuelles et plus anciennes a alimenté l'inflation et rendu notre pays moins sûr", a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Les plans précédents de TI prévoyaient des investissements de 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Les trois nouvelles usines sont prévues pour créer plus de 2 000 emplois. Le département du Commerce a ajouté que ces projets soutiendraient "sagement la demande croissante d'applications économiques et de sécurité nationale".

En 2022, le gouvernement américain a établi la loi sur les puces, la base juridique du financement à milliards de dollars de la production domestique de semi-conducteurs. Depuis, 16 projets de financement avec des entreprises ont été conclus. Selon le département du Commerce, le montant total de subventions jusqu'à présent s'élève à 30 milliards de dollars. Actuellement, plus de 90 % de la production de semi-conducteurs a lieu en Asie de l'Est, en particulier à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon et en Chine.

La décision de TI de construire de nouvelles installations de fabrication au Texas et dans l'Utah fait partie d'une effort pour diversifier la production, en s'éloignant de la sur-dépendance de régions comme l'Asie de l'Est. D'autres entreprises américaines reçoivent également un soutien de l'État pour stimuler la production domestique de semi-conducteurs.

