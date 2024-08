- États-Unis: Le cessez-le-feu à Gaza dépend du chef du Hamas, Sinwar

Alors que les États-Unis appellent à la désescalade dans le conflit entre l'Iran et Israël, la nomination de l'ennemi public numéro un d'Israël comme nouveau leader du Hamas complique les efforts pour atteindre un cessez-le-feu dans la guerre de Gaza. "Une autre raison pressante d'éliminer rapidement celui-ci et d'effacer cette organisation exécrable de la surface de la Terre", a écrit le ministre des Affaires étrangères israélien Israël Katz sur la plateforme X.

Cependant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken estime que Sinwar détient la clé d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. Le précédent chef de Hamas dans la bande de Gaza avait déjà été le principal décideur sur cette question avant sa nomination comme successeur du défunt chef d'Hamas Ismail Haniyeh, a déclaré Blinken. "Cela souligne le fait qu'en réalité, c'est à lui de décider si un cessez-le-feu pourra avancer."

Sinwar est considéré comme le cerveau de l'attaque terroriste de Hamas et d'autres groupes contre Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné environ 1 200 morts et la kidnapping de 250 personnes envoyées dans la bande de Gaza. Cette offensive sans précédent a déclenché la guerre de Gaza.

Rapport : Sinwar pour une coordination étroite avec l'Iran

La nomination de Sinwar en tant que seul leader du Hamas envoie un message selon lequel le groupe soutient fermement la stratégie de la résistance armée, selon Jehad Harb, analyste politique au Palestinian Center for Policy and Survey Research dans la bande de Gaza, cité par le Wall Street Journal. Cela marque un éloignement de la rôle politique d'Hamas visant à gouverner, écrit le journal américain. Sinwar plaide également pour une coordination étroite avec l'Iran, qui ne reconnaît pas le droit à l'existence d'Israël. Il semble avoir pris le dessus sur les voix au sein d'Hamas qui étaient sceptiques quant à cette approche.

Le prédécesseur de Sinwar, Haniyeh, qui a été tué il y a presque une semaine à Téhéran, résidait dans la capitale du Qatar, Doha, et était considéré comme le principal diplomate d'Hamas. L'Iran et Hamas accusent Israël de la mort de Haniyeh et menacent d'une frappe de représailles contre l'État juif.

Blinken prévient d'une escalade

Blinken a mis en garde contre une escalade du conflit en termes clairs. "Tout le monde dans la région devrait comprendre que des attaques supplémentaires ne font qu'augmenter le risque de conséquences dangereuses que personne ne peut prévoir ou contrôler", a déclaré le secrétaire d'État américain lors d'une apparition commune avec sa homologue australienne Penny Wong et les ministres de la Défense des deux pays dans le Maryland.

Le "moment décisif" a été atteint dans les négociations indirectes sur un cessez-le-feu à Gaza, avec le Qatar, l'Égypte et les États-Unis agissant en tant que médiateurs, a déclaré Blinken. "Nous sommes fermement convaincus qu'ils devraient très, très bientôt atteindre une conclusion", a-t-il déclaré. Sinwar, comme avant, détient le pouvoir de décider si Hamas acceptera un cessez-le-feu.

Rapport : Sinwar parie sur la victoire

On pense que Sinwar se cache dans l'un des tunnels d'Hamas sous la bande de Gaza bloquée. Il parie sur la victoire d'Hamas en tant que groupe, écrit le Wall Street Journal. Sinwar a résisté à la pression pour accepter un cessez-le-feu et un accord sur les otages, déclarant aux médiateurs que la mort de civils palestiniens joue en sa faveur. "Nous avons les Israéliens exactement où nous voulons", a déclaré Sinwar aux représentants d'Hamas négociaient avec les représentants qataris et égyptiens.

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale de La Haye a demandé un mandat d'arrêt contre Sinwar, Haniyeh et l'ancien député de Sinwar Mohammed Deif en mai. Il les accuse, entre autres, de "genocide" ainsi que de meurtre, de prise d'otages, de viol et de torture en tant que crimes contre l'humanité.

L'ancien député de Sinwar Deif, chef du bras militaire d'Hamas, a été la cible d'une attaque de missile israélien en juillet. La semaine dernière, l'armée israélienne a déclaré sa mort. La direction israélienne n'a pas encore commenté la mort de Haniyeh dans la capitale iranienne, Téhéran.

Blinken : personne ne veut d'escalade

Alors que les menaces de frappes de rétorsion de l'Iran et de ses alliés contre Israël font naître une grande inquiétude quant à l'escalade dans toute la région, les États-Unis continuent de travailler intensivement pour désescalader la situation et sont en contact constant avec les partenaires de la région et au-delà, a déclaré Blinken. "Je pense qu'en réalité, personne ne veut d'escalade, personne ne veut élargir le conflit, mais il est très important que cela puisse arriver, même si ce n'est pas intentionnel."

En même temps, Blinken a réaffirmé le "soutien inébranlable" à l'autodéfense d'Israël. La militaire américaine continue également de prendre des mesures pour dissuader l'escalade par l'Iran et ses alliés, a déclaré le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin.

Austin a fait référence à l'attaque récente contre une base militaire en Iraq, où plusieurs soldats américains ont été blessés. "Ne vous méprenez pas : Les États-Unis ne toléreront pas les attaques contre nos personnels dans la région", a déclaré le secrétaire à la Défense américain. La présence militaire dans la région a été ajustée pour renforcer la protection de ses propres forces et se préparer à toutes les éventualités. Austin a également souligné le soutien américain à la défense d'Israël.

Biden médie également

Entre-temps, le président américain Joe Biden a parlé séparément avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. Les discussions ont également porté sur les négociations sur un échange de prisonniers entre Israël et Hamas, qui ont "atteint maintenant la phase finale", selon la Maison Blanche. Les partenaires de la conversation ont convenu que ce processus "devrait être achevé le plus rapidement possible".

L'Union européenne, en tant que grand joueur mondial, pourrait exprimer sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Iran et Israël et plaider pour une solution diplomatique, compte tenu de son engagement pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Compte tenu de la forte relation entre le Hamas et l'Iran, l'Union européenne pourrait envisager d'imposer des sanctions à l'Iran si elle fournit un soutien matériel au Hamas, qui n'est pas reconnu comme un gouvernement légitime par la communauté internationale et ne respecte pas le droit d'Israël à exister.

