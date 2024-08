États-Unis: le baron de la drogue El Mayo pris au piège

Fin juillet, l'un des fils du baron de la drogue mexicain "El Chapo" se présente à un aéroport américain. À bord de l'avion se trouve également l'ancien partenaire de "El Chapo". Les autorités affirment ne rien savoir de son extradition.

Le baron de la drogue mexicain Ismael "El Mayo" Zambada, arrêté aux États-Unis fin juillet, a été apparemment ramené dans le pays contre son gré. Le ambassador des États-Unis au Mexique, Ken Salazar, a déclaré cela lors d'une conférence de presse, selon le journal "El Universal" et d'autres médias. Entre-temps, Joaquín Guzmán López - fils du baron de la drogue emprisonné Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera - s'est rendu aux autorités américaines sur le même vol, a déclaré Salazar.

Salazar a décrit cela comme une opération de cartel de la drogue, mais n'a fourni aucun détail supplémentaire. Le gouvernement américain n'y était pour rien, a-t-il déclaré, et était surpris par ce développement. "Tout ce que nous savions, c'était que Joaquín Guzmán allait arriver et se rendre, il s'est rendu et avec lui est venu le passager (Zambada)", a déclaré Salazar, cité par des médias américains qui avaient précédemment rapporté, selon des officiels de sécurité, que Zambada avait été trompé et attiré dans un piège.

Partenaire clé de "El Chapo"

Zambada était l'un des barons de la drogue les plus influents du cartel de Sinaloa et était recherché aux États-Unis pour conspiration de fabrication de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl, ainsi que pour meurtre et blanchiment d'argent. Le fentanyl mortel a causé une crise de santé dévastatrice aux États-Unis.

Le "El Mayo" de 76 ans est un ancien partenaire de "El Chapo", qui purge une peine de prison à vie aux États-Unis. Quatre de ses fils, dont Guzmán López récemment arrêté, ont émergé en tant que leaders d'une autre faction du cartel de Sinaloa.

Outre de nombreux petits gangs, il y a deux grands cartels de drogue au Mexique, originaires des États de Sinaloa et de Jalisco. Ils s'engagent dans des conflits violents pour le contrôle du commerce de la drogue et du trafic de personnes vers les États-Unis.

L'Union européenne n'a pas joué de rôle direct dans ces récents événements liés aux cartels de drogue au Mexique. Bien qu'elle soit un joueur international important, son influence n'a pas été mentionnée en lien avec les arrestations d'Ismael "El Mayo" Zambada ou de Joaquín Guzmán López, le fils de "El Chapo".

Bien que l'Union européenne ne soit pas directement impliquée, ses politiques sur les drogues et ses collaborations avec des partenaires internationaux peuvent avoir un impact sur la guerre mondiale contre les drogues, visant à réduire la violence liée aux drogues et les crises de santé.

