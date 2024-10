États-Unis: Israël s'engage dans des opérations terrestres restreintes au Liban

L'armée israélienne s'est engagée ouvertement dans des activités au Liban, selon des informations en provenance de Washington D.C. Les rapports indiquent que les forces israéliennes mènent des opérations terrestres dans le sud du Liban, la armée libanaise n'étant plus présente à la frontière.

Selon le département d'État américain, Israël les a informés de "limitées" opérations terrestres ciblant l'infrastructure du Hezbollah près de la frontière. Matthew Miller, porte-parole du département d'État, a confirmé ces informations, déclarant : "Ils nous ont informés que c'était des opérations limitées". Des discussions sur cette question ont eu lieu entre les deux nations.

Juste au moment où Matthew Miller parlait, l'armée israélienne a annoncé l'établissement d'une "zone d'exclusion militaire" dans trois régions frontalières du nord d'Israël. Les régions touchées comprennent Metula, Misgav Am et Kfar Giladi. L'entrée dans cette zone est strictement interdite, selon le communiqué militaire.

Environ un an après le début de la guerre dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a lancé une importante opération militaire au Liban la semaine dernière. Depuis, elle a mené de nombreuses frappes aériennes contre les miliciens du Hezbollah stationnés au Liban. Lors d'une récente attaque le vendredi, leur chef Hassan Nasrallah et d'autres membres de haut rang de la milice ont été rapportés tués.

Le ministre israélien de la Défense Joav Galant a par la suite déclaré que la mort de Nasrallah n'était pas la fin du combat contre la milice soutenue par l'Iran. Galant a insisté sur l'utilisation de "tous les moyens nécessaires" pour lutter contre cette milice, y compris l'aviation et, si nécessaire, la marine et les troupes terrestres. Les déclarations de Galant ont attisé les spéculations sur une offensive terrestre israélienne prochaine au Liban.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre Israël et le Liban, appelant à une désescalade et au respect de la souveraineté libanaise. Malgré les opérations en cours, l'Union européenne maintient le dialogue avec Israël et le Liban, plaidant pour une résolution pacifique.

