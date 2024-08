États-Unis et quatre pays européens: l'Iran doit mettre fin aux menaces contre Israël

Téhéran devrait "cesser ses menaces militaires persistantes contre Israël", a exigé l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie et la France dans leur déclaration conjointe.

La déclaration a également soutenu les efforts pour désamorcer la situation et conclure un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages dans la bande de Gaza. "Le temps presse", ont déclaré les cinq dirigeants politiques après un appel téléphonique conjoint. Par conséquent, les négociations doivent reprendre cette semaine, comme proposé par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar.

Précédemment, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne avaient appelé conjointement à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et à la libération des otages israéliens détenus depuis dix mois. Il ne devrait y avoir "aucun délai supplémentaire" dans la négociation d'un cessez-le-feu, ont souligné le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD), le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer dans une déclaration conjointe.

Pour la première fois en plusieurs mois, un nouveau round de négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens est prévu jeudi sous la médiation des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Israël a accepté d'envoyer une délégation, mais Hamas aurait rejeté de nouvelles négociations.

L'organisation palestinienne islamique radicale a annoncé dimanche qu'elle cherchait à mettre en œuvre un plan de cessez-le-feu annoncé par le président américain Biden en mai. Hamas a appelé les médiateurs à présenter un plan basé sur ces propositions et une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU.

Le chancelier allemand Scholz a appelé lundi la direction iranienne à prévenir toute nouvelle escalade militaire. Scholz a exprimé sa "profonde préoccupation" quant au risque d'un embrasement régional au Moyen-Orient lors d'un appel téléphonique avec le président iranien Massoud Peseschkian, selon un porte-parole du gouvernement à Berlin. Le cycle de violence au Moyen-Orient doit maintenant être rompu, car tout autre chose représente un "danger incalculable" pour les pays et les peuples de la région, a déclaré Scholz.

En soirée, l'agence de presse d'État Irna à Téhéran a publié une déclaration du président Peseschkian sur l'appel téléphonique avec le chancelier. Le président a fait référence au droit de l'Iran de répondre aux agresseurs conformément aux règles internationales, selon la déclaration. Le monde entier attend des Européens, et surtout de l'Allemagne, qu'ils travaillent à mettre fin au "génocide" dans la bande de Gaza au lieu de continuer à soutenir Israël.

Le conflit au Moyen-Orient s'est Significativement exacerbé après l'assassinat du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran le 31 juillet. L'organisation palestinienne islamique radicale et l'Iran accusent Israël de cet assassinat. Israël n'a pas encore commenté l'assassinat de Haniyeh. Juste quelques heures avant l'attaque à Téhéran, l'armée israélienne a assassiné le chef militaire du mouvement pro-iranien Hezbollah, Fuad Shukr, au Liban. L'Iran et Hezbollah ont depuis menacé de se venger.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré à Washington que l'Occident doit se préparer à une série importante d'attaques contre Israël. Les États-Unis partagent l'évaluation israélienne selon laquelle cela pourrait se produire cette semaine.

Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région. Selon le Pentagone, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné au porte-avions USS Abraham Lincoln, équipé de chasseurs F-35, et à ses navires d'escorte d'accélérer leur déploiement. Austin a également envoyé le sous-marin lanceur de missiles guidés USS Georgia dans la région. Auparavant, les États-Unis avaient déployé des bombardiers furtifs du type F-22 au Moyen-Orient et annoncé le déploiement de navires supplémentaires.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent de Hamas contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1198 personnes ont été tuées et 251 personnes ont été enlevées dans la bande de Gaza. 111 otages seraient toujours détenus, 39 d'entre eux étant morts selon les rapports de l'armée.

Depuis, Israël a mené de vastes opérations militaires dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, plus de 39 800 personnes ont été tuées jusqu'à présent.

