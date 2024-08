- États-Unis et Israël: une attaque iranienne peut être imminente

Selon les évaluations israéliennes et américaines, la riposte attendue d'Iran et de ses alliés contre Israël pourrait être imminente. John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que les États-Unis partagent l'évaluation d'Israël selon laquelle cela pourrait se produire "cette semaine". Les efforts diplomatiques pour dissuader l'Iran et ses alliés d'une attaque se poursuivent. Une ronde de négociations jeudi pour atteindre un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza entre Israël et Hamas pourrait être cruciale pour désamorcer la situation tendue dans tout le Moyen-Orient.

L'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie ont appelé l'Iran à mettre fin à ses menaces d'attaque contre Israël. Les chefs de ces cinq pays ont déclaré cela après une discussion conjointe sur la situation au Moyen-Orient. Ils ont mis en garde contre les conséquences sérieuses pour la sécurité régionale. Les pays ont exprimé leur soutien aux efforts en cours pour réduire la tension, atteindre un cessez-le-feu entre Israël et Hamas et obtenir la libération des otages détenus par Hamas. Le temps presse, ont-ils insisté.

Une nouvelle ronde de pourparlers de Gaza pourrait-elle apaiser les tensions?

Les médiateurs, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, ainsi qu'Israël, ont confirmé que leurs représentants assisteront aux pourparlers jeudi à Doha ou au Caire. Cependant, il est toujours incertain si une équipe de Hamas participera. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a discuté avec son homologue turc Hakan Fidan de l'importance du retour de Hamas aux pourparlers pour finaliser un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza et assurer la libération de tous les otages, a déclaré un porte-parole du département d'État.

Les médiateurs ont exhorté Israël et Hamas à reprendre les pourparlers le 15 août pour "boucler toutes les brèches restantes et commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire". Blinken a remercié la Turquie pour son soutien à cette déclaration, a ajouté le porte-parole. Cependant, Hamas a demandé aux médiateurs dimanche de développer un plan pour mettre en œuvre la proposition existante pour un accord de cessez-le-feu plutôt que de tenir d'autres négociations ou de présenter de nouveaux projets.

Une interprétation possible de ce message est que le chef de Hamas, Yahya al-Sinwar, attend l'attaque d'Iran et de la milice chiite libanaise Hezbollah contre Israël avant de négocier, dans l'espoir d'obtenir de meilleures conditions par la suite, a déclaré le journaliste israélien Barak Ravid dans une interview à la chaîne de télévision américaine CNN. Sinwar est believed to be hiding somewhere in the extensive tunnel network of Hamas under the sealed-off Gaza Strip.

Plus d'une semaine après l'assassinat d'un commandant militaire de Hezbollah au Liban et d'un chef de Hamas à Téhéran, il reste incertain si et quand l'Iran et ses alliés Hezbollah mettront à exécution les frappes de rétorsion promises contre Israël.

Rapport : Les militaires iraniens se préparent

Israël peut compter sur le soutien des États-Unis et d'autres alliés pour intercepter des missiles, des missiles de croisière et des drones. Cela a déjà été le cas en avril dernier lorsque l'Iran a lancé sa première attaque directe contre Israël, Israël ayant réussi à intercepter la plupart des plus de 300 projectiles avec ses propres capacités et avec l'aide des États-Unis et d'autres alliés. Selon le portail d'actualités américain "Axios", citant des officiels israéliens et américains, l'Iran a maintenant préparé ses unités de roquettes et de drones de manière similaire à celle avant l'attaque d'avril contre Israël.

"It's difficult to say at this point what a potential attack by Iran and its proxies could look like," said Kirby. "But we must be prepared for a possible series of attacks that could be significant." US Defense Secretary Lloyd Austin had already ordered the deployment of the nuclear-powered submarine "USS Georgia", and the aircraft carrier "USS Abraham Lincoln" and its escort ships are expected to speed up their journey to the region, the Pentagon announced on Monday. The aircraft carrier, with its modern F-35 fighter jets, will supplement the "USS Theodore Roosevelt" already stationed in the area.

USA et Israël se préparent à une éventuelle attaque

L'armée israélienne est sur le qui-vive depuis plusieurs jours. Le chef d'état-major Herzi Halevi a déclaré après une réunion avec des officiels militaires de haut rang que l'armée se prépare à la fois pour des mesures offensives et défensives. "Nous sommes dans les jours de vigilance et de préparation, les menaces de Téhéran et de Beyrouth peuvent se matérialiser, et il est important d'expliquer à tout le monde que la préparation, la préparation et la vigilance ne sont pas synonymes de peur et de panique", a déclaré le ministre de la Défense Joav Galant à "Times of Israel".

Entre-temps, un porte-parole de Hamas a déclaré que deux membres de sa branche militaire avaient tué un otage israélien. Deux autres otages ont été blessés, a déclaré Abu Obaida, affilié aux Brigades Al-Qassam. Les actes étaient "une réponse aux crimes israéliens contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza". L'armée israélienne a déclaré pour l'instant qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer les allégations. La déclaration d'Obaida est en cours d'examen.

Hamas et d'autres terroristes de la bande de Gaza ont attaqué le sud d'Israël le 7 octobre dernier, tuant plus de 1 200 personnes et en prenant 250 autres en otages. Cette massacre sans précédent a déclenché la guerre de Gaza. During a brief ceasefire, over 100 hostages were released, mostly women and elderly people. The released hostages reported inhumane conditions, deprivations, violence, and psychological terror.

Hamas détient toujours 115 otages, selon les estimations israéliennes, dont Israël a déclaré 41 morts. En outre, il est probable que d'autres otages, dont le sort est inconnu, ne soient plus en vie.

Compte tenu des tensions actuelles au Moyen-Orient, une conclusion réussie des pourparlers de Gaza pourrait Significativement apaiser les tensions entre Israël et Hamas, potentiellement désamorcer la situation et prévenir une éventuelle escalade de la violence. Cependant, si l'Iran et ses alliés mettent à exécution leurs menaces de frappes de rétorsion contre Israël, comme les préparations l'indiquent, la situation pourrait devenir plus volatile et complexe.

Lire aussi: