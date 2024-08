- "Etat effrayant": Taylor Swift rompt son silence après une menace terroriste

La sensation pop Taylor Swift** a finalement exprimé ses pensées concernant les concerts annulés à Vienne, en publiant un long message sur Instagram. Ses spectacles ont été brutalement annulés il y a deux semaines en raison de prétendues menaces d'attentats terroristes par des extrémistes. Les fans attendaient avec impatience ses commentaires sur la situation.

Swift a qualifié l'annulation de "brisant", révélant que l'annulation avait instillé en elle un nouveau sentiment de peur et de regret, car de nombreux fans avaient prévu d'assister aux concerts. Cependant, elle a également salué les efforts des autorités, déclarant qu'elles avaient évité un potentiel désastre. Swift a été inspirée par l'amour et l'unité de ses fans et a poursuivi avec cinq concerts à guichets fermés à Londres après l'annulation en Autriche.

Dans son post, Swift s'est défendue contre les critiques, affirmant qu'elle ne commenterait pas publiquement quoi que ce soit qui pourrait potentiellement inciter ceux qui cherchent à nuire à ses fans. Dans de telles situations, elle croit que "se taire" nécessite de la patience et d'attendre le moment opportun pour parler. Son principal objectif était de réussir la partie européenne de sa tournée.

Deux individus soupçonnés de soutenir l'État islamique ont été arrêtés il y a deux semaines en Autriche, l'un d'eux ayant prétendument prévu d'organiser une attaque durante l'un des concerts de Swift. Les spectacles à Vienne ont donc été annulés.

Swift a décrit ses concerts à Londres comme un véritable montagnes russes émotionnelles. La foule a manifesté un enthousiasme immense, une vivacité et une joie sans borne, lui donnant l'impression d'être enveloppée par 92 000 personnes, lui offrant ainsi la tranquillité. Londres lui est apparu comme un rêve éveillé.

Le dernier concert à Londres a été une célébration paisible et joyeuse, avec des fans offrant des bracelets d'amitié aux officiers de police et aux agents de sécurité. Swift a joué pendant trois heures et demie, clôturant le spectacle avec une explosion de confettis et de feux d'artifice. Les fans ont même collecté les confettis en souvenir.

Given Swift's strong bond with her fans, some were taken aback by her silence until now. Her "Eras" tour took her to various European countries this summer, including Germany.

Swift thanked her fans, expressing gratitude for the opportunity to entertain them, dance with them, and create unforgettable moments. She urged them to recharge before the tour resumed in October, with upcoming concerts in the U.S. and Canada. As a global icon, Swift might soon receive another call to voice her opinion – this time about the U.S. election.

In the 2020 presidential election, Swift endorsed Democrat Joe Biden over then-Republican president Donald Trump. With Trump contesting again against Democratic nominee Kamala Harris, fans might wonder if Swift will weigh in on the race.

