- "Et vraiment, cette chanson?" <unk> Celine Dion ne veut pas que Trump utilise sa musique

La chanteuse Céline Dion ne permettra pas que sa musique soit utilisée par le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, pour sa campagne. La diffusion de la chanson "My Heart Will Go On" lors d'un meeting dans l'État américain du Montana n'a en aucun cas été approuvée, a expliqué la chanteuse canadienne via son compte sur la plateforme X. Dion ne soutient pas cette utilisation ou une utilisation similaire. "Et vraiment, cette chanson ?", a-t-il été ajouté concernant la chanson romantique qui a été un tube mondial à la fin des années 90.

Céline Dion ignorait la playlist de Donald Trump

Son équipe de gestion et son label de musique Sony Music Canada ont découvert l'utilisation de la chanson et de la vidéo lors du meeting de Trump dans le Montana vendredi soir, selon les informations. During such campaign events, music is often played before the politicians' speeches to make the supporters' wait more bearable. However, there are also cases where musicians prohibit the use of their songs in a campaign.

La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, peut quant à elle utiliser la musique de la superstar américaine Beyoncé pour sa campagne. La chanson "Freedom" est régulièrement jouée dans sa première publicité et lors de ses meetings de campagne.

