Faits marquants de l'histoire

Esteban Ocon vise les podiums pour la reprise de la saison de F1 à Spa

Esteban Ocon a eu un impact important en 2017

Le Français a marqué des points dans 10/11 courses

Le pilote Force India vise désormais son premier podium

Avec une série de top 10 dans ce qui est sa première saison complète en Formule 1, le Français gagne rapidement la réputation d'être l'une des futures stars du sport.

Ce week-end, Ocon cherchera à poursuivre là où il s'est arrêté avant la pause estivale de la F1, alors que les équipes et les pilotes reviennent pour le Grand Prix de Belgique.

Seuls Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont marqué plus de points qu'Ocon cette année - une statistique qui peut surprendre certains observateurs, mais pas le jeune homme de 20 ans, tranquillement confiant.

Il est vrai que je m'attendais à une bonne première moitié de saison... mon objectif était de marquer des points à chaque course", a déclaré Ocon à l'émission "The Circuit" de CNN.

LIRE : Alonso pourrait "regarder en dehors de la F1".

"Je n'ai pas encore atteint mon podium et c'est ce que je veux faire avant la fin de la saison.

Une place dans le top 3 lors de l'une des neuf courses restantes peut sembler un peu fantaisiste, mais ayant couru en F1 durant la seconde moitié de l'année 2016 - il a remplacé Rio Haryanto chez Manor Racing en août dernier - Ocon peut ajouter une touche d'expérience à ses jeunes efforts.

"Quand vous arrivez sur un circuit où vous avez une ancienne expérience de l'année précédente, ça aide, c'est normal, vous prenez le rythme plus rapidement (...) et ça semble plus facile", a-t-il déclaré.

READ : Le fils de Schumacher rend hommage à son père à Spa

Les coéquipiers s'affrontent

Le directeur adjoint de l'écurie Force India, Bob Fernley, a déclaré à Sky F1 qu'Ocon avait le même potentiel que Max Verstappen, mais le jeune Français n'a pas fait les choses à sa manière en 2017.

Si Ocon a accumulé 45 points au championnat des pilotes, cela représente encore neuf points de retard sur son coéquipier Sergio Perez. Les deux hommes se sont également affrontés sur la piste lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan en juin - mettant prématurément fin à la course de Perez lorsque Ocon a poussé le Mexicain dans les barrières.

Le jeune Français insiste sur le fait qu'il n'y a aucune rancœur entre les deux pilotes suite à l'accident.

"C'était un incident de course. Nous en avons discuté avec l'équipe. J'en ai aussi discuté avec 'Checo' et vous savez que ça arrive", a déclaré Ocon. "Il est vrai que ce n'est pas agréable... Nous avons perdu beaucoup de points, mais nous allons passer à autre chose et nous pensons maintenant à l'avenir.

"La politique de l'équipe est de continuer à courir. La politique de l'équipe est de continuer à courir. Nous ne pouvons pas perdre une opportunité pour l'équipe de marquer de gros points, donc oui, nous allons continuer à courir, mais de manière équitable.

Pour Ocon, cet avenir consistera à terminer devant son coéquipier mexicain, plus expérimenté, à la fin de la saison.

"Je ne suis pas là pour être derrière lui tout le temps", a-t-il déclaré. "C'est un pilote très très fort, l'un des meilleurs de la grille, mais je veux le battre et c'est aussi mon objectif.

Visitez CNN.com/motorsport pour plus d'informations et de reportages.

Tous les regards seront tournés vers Hamilton et Vettel lors de la reprise de la saison de F1 à Spa Francorchamps - l'Allemand devance le Britannique d'un mince 14 points - mais la bataille entre les deux Force Indias est une intrigue secondaire qui semble également devoir se jouer sur le fil.

Le Grand Prix de Belgique 2017 aura lieu le dimanche 27 août.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com