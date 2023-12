Esteban Ocon remporte sa première victoire en F1 et Hamilton reprend la tête du championnat lors d'un Grand Prix de Hongrie riche en événements

Cependant, la première victoire d'Ocon ne s'est pas faite sans drame.

Le départ de la course de dimanche a été mouvementé, cinq voitures ayant été mises hors course au cours du premier tour.

Dans des conditions humides et glissantes, le pilote Mercedes Valtteri Bottas n'a pas freiné correctement en tentant de dépasser Lando Norris de McLaren, heurtant l'arrière de sa voiture et le faisant glisser sur la piste et entrer en collision avec Verstappen - tandis que Bottas lui-même a percuté le coéquipier Red Bull de Verstappen, Sergio Pérez.

Malgré une voiture gravement endommagée, Verstappen a poursuivi sa route, s'éloignant de la troisième place pour terminer la course en 10e position.

Mais ce n'était pas la seule calamité sur la piste. Plus loin derrière, le pilote d'Aston Martin Lance Stroll s'est heurté à Charles Leclerc de Ferrari, qui est ensuite entré en collision avec Daniel Ricciardo de McLaren.

Finalement, la course a été interrompue en raison d'une accumulation de débris, et Bottas, Pérez, Stroll et Leclerc ont tous été éliminés dès le premier tour. McLaren a retiré Norris pendant la suspension de la course, attribuant sa décision aux dommages subis par sa voiture.

Une fois la course relancée, tous les pilotes restants s'arrêtent, à l'exception d'Hamilton, dont la voiture est la seule sur la grille de départ.

Avec 15 voitures restantes, la lutte pour le drapeau à damier se poursuit. Hamilton, qui a entamé la course en pole position et a remporté le GP de Hongrie à huit reprises, s'est battu depuis le fond de la grille jusqu'au podium.

L'effort supplémentaire fourni par le pilote britannique a peut-être été plus important que d'habitude, puisqu'il a dû consulter un médecin de l'équipe après la course pour "fatigue et légers vertiges".

"@LewisHamilton consulte actuellement le médecin de l'équipe, souffrant de fatigue et de légers vertiges", a tweeté l'équipe Mercedes après la course.

En tête du peloton, Ocon a défendu son avance sur le quadruple champion du monde Sebastian Vettel pour remporter l'un des Grands Prix de Hongrie les plus palpitants de tous les temps.

"Quel moment ! Je me sens tellement bien. C'est la première victoire depuis que le groupe Renault est revenu en Formule 1", a déclaré Ocon.

Ocon a également rendu hommage à son coéquipier Fernando Alonso, qui a réussi à maintenir Hamilton derrière lui pendant une grande partie de la course et à donner à Ocon une chance de se battre pour la première place. "Qu'est-ce que je peux dire ? C'est fantastique, donc félicitations à Fernando aussi parce que je pense que la victoire est aussi grâce à lui avec le combat qu'il a fait, son travail d'équipe, tout ça. Je pense que ça a été une journée fantastique", a ajouté Ocon.

Bottas, qui s'est vu infliger un retrait de cinq places sur la grille de départ pour le prochain Grand Prix de Belgique et deux points de pénalité sur sa licence pour l'accident, a reconnu que son erreur avait causé "un gâchis".

"J'ai pris un mauvais départ", a déclaré Bottas. "J'ai perdu des places en partant en tête-à-queue, puis en freinant dans le premier virage, je me suis retrouvé dans la boîte de vitesses de Lando et j'ai bloqué les roues.

"Il est probable qu'en étant si proche, je n'ai pas bien calculé le point de freinage, j'ai bloqué deux roues, je l'ai percuté et c'était la pagaille", a-t-il ajouté.

"Il n'y a pas grand-chose à dire, n'est-ce pas ? a déclaré Norris après coup.

"Ce n'est pas ma faute, comme, pour être honnête, il [Bottas] est venu vers moi et s'est excusé - mais les excuses c'est bien, mais ça ne change pas le résultat ou quoi que ce soit, donc c'est le premier tour de la course, personne n'a à faire quelque chose de stupide mais c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils ont donc tout gâché", a-t-il ajouté.

Malgré son abandon, Norris se maintient à la troisième place du classement des pilotes, tandis qu'Hamilton et Verstappen s'échangent les places en tête du classement.

