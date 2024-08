Est-il vraiment vrai que les écouteurs de 400 euros offrent une qualité audio supérieure?

Les écouteurs intra-auriculaires Bowers & Wilkins Pi8 sont proposés à environ 400 euros, un prix élevé pour des écouteurs Bluetooth, mais ils sont censés offrir une qualité sonore exceptionnelle et une annulation de bruit supérieure. Nous allons voir si le prix justifie les attentes ou si cela se traduit simplement par un sifflement d'oreille dans notre test pratique.

En général, les écouteurs sans fil haut de gamme avec annulation de bruit active (ANC) coûtent entre 250 et 300 euros, certains étant même proposés à des prix soldés. Les nouveaux Pi8 de Bowers & Wilkins, proposés à 499 euros, se targuent d'être un "nouveau référence en matière d'écouteurs intra-auriculaires" et d'établir de "nouveaux standards en matière d'excellence technique". Le site technique ntv.de a soumis les Pi8 à des tests pour vérifier si les affirmations sont fondées et si la différence de prix exorbitante est audible.

Esthétiquement agréables et confortables

Au moins, les écouteurs avec leur fin logo étincelant sur l'extérieur poli ont fière allure et dégagent une sensation de qualité premium. despite being mainly constructed from plastic, the Pi8 seamlessly mimics the premium quality of its more expensive rivals.

Despite its relatively small size, the Pi8 rest snugly and securely in your ear, thanks to its ergonomic shape and minor silicone fins. Bowers & Wilkins only provides four-size silicone tips, but they're widely available and standard-sized, so finding a suitable fit online shouldn't pose a problem.

Boîtier de recharge de qualité

The charging case remains compact and pocket-friendly, but slightly larger than the Apple AirPods Pro to accommodate a built-in transmitter for connection to TVs, car systems, and other devices. Bowers & Wilkins includes both USB-C to USB-C and USB-C to 3.5mm adapters for this purpose. The Pi8 supports aptX Adaptive and aptX Lossless codecs, ensuring an almost lossless Bluetooth connection.

To deliver precise audio to your ear, the Pi8 features top-tier 12mm drivers with carbon fiber diaphragms, backed by a custom digital-analog converter, signal processor, and amplifier.

Qualité sonore exceptionnelle

Contrairement aux doutes, les Pi8 offrent une performance audio exemplaire, évoquant le sentiment d'un casque de grande taille.

Le médium est remarquablement propre et offre une scène sonore riche, complétée par des basses puissantes et bien équilibrées sans être excessives. Les aigus produisent des détails fins avec des sources haute résolution, révélant des nuances subtiles dans les genres musicaux. La scène sonore inhabituellement large est également louable.

Annulation de bruit de premier ordre

L'ANC des Pi8 se compare favorablement à ses concurrents, filtrant efficacement les bruits ambiants spécifiques comme les trajets en bus ou en train. Les fréquences plus élevées peuvent encore pénétrer, mais cela est un problème commun à la plupart des casques d'annulation de bruit. Les conversations en bureau, la frappe ou les conversations sont à peine affectées, les rendant facilement audibles.

During phone calls, the Pi8 delivers clear, articulate conversations, even in noisy environments. The earbuds also handle strong wind well during testing.

The transparency mode is subtly effective, allowing for easy conversations or listening to announcements while minimizing interference. Although there's a tiny bit of self-noise, it remains within pleasant limits.

Fonctionnalités limitées

The touch control surfaces on the Pi8 are responsive and user-friendly, but limited in terms of customization. Users can switch between ANC and transparency mode via long presses and invoke a digital assistant or adjust volume. Unfortunately, only one command can be executed at a time.

The companion app offers no additional options or settings, apart from an equalizer. Popular features such as Dolby Atmos, 3D audio, and customizable presets are absent.

The battery life is satisfactory, providing around 6 hours of playback with ANC activated. A 15-minute charge in the case yields roughly two hours of playtime, with the full charging process taking approximately 120 minutes.

Conclusion

Pour répondre à la question du titre : oui, dans ce cas, des écouteurs de 400 euros peuvent offrir une qualité audio indiscutablement meilleure. Les Pi8 ont un son exceptionnel, tout en offrant une excellente annulation de bruit et un boîtier de recharge compact avec des capacités supplémentaires.

Cependant, les écouteurs haut de gamme britanniques ne proposent pas de fonctionnalités exceptionnelles non disponibles dans d'autres options haut de gamme plus abordables. Si vous pouvez vous passer de ces fioritures, que le prix n'est pas un problème majeur et que la qualité sonore est votre principale préoccupation, il est difficile d'éviter les Bowers & Wilkins Pi8.

