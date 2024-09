Est-il possible de léguer ses biens à un animal de compagnie?

En juin 2019, le célèbre designer Karl Lagerfeld est décédé. Une partie importante de sa fortune, accumulée pendant son temps à la tête de la maison de couture Chanel, a été léguée à son compagnon félin, Choupette.

Dans une interview accordée à CNN en 2013, Lagerfeld a déclaré : "Je n'aurais jamais cru tomber amoureux comme ça d'un chat." Il a ajouté : "Il n'y a pas encore de mariage entre les humains et les animaux, mais..."

De tels legs ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Les avocats en succession ont rapporté une augmentation du nombre de personnes qui prévoient financièrement pour leurs animaux de compagnie après leur décès. Certains de ces legs sont très généreux.

Vingt-neuf États ont adopté des lois sur les trusts pour animaux depuis 2008, et maintenant tous les États, ainsi que Washington D.C., ont certaines directives concernant cette question, selon l'Association américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux.

Cependant, c'est une question financière complexe. Les legs pour animaux ont été contestés en justice, avec un certain succès, par des héritiers lésés. Comme les animaux sont considérés comme des biens dans tous les États américains, le transfert direct d'argent vers eux n'est pas possible. Cependant, il existe des moyens de contourner cela, à mesure que de plus en plus de propriétaires d'animaux le découvrent.

Garder un animal de compagnie à la maison

Un animal de compagnie ne peut pas hériter d'une maison. Mais si une personne désigne un tuteur pour son animal de compagnie, elle peut laisser de l'argent et des biens à cette personne avec la condition qu'ils soient utilisés pour les soins de l'animal, même dans la résidence du défunt. Cependant, il n'y a aucune garantie que le tuteur respectera ces souhaits, et dans de nombreux cas, il n'est pas légalement tenu de le faire.

Si une personne préfère ses animaux de compagnie à sa famille, les avocats mettent en garde sur le fait que les raisons du déshéritement doivent être clairement énoncées dans le testament. Si une personne déshérite ses enfants ou petits-enfants par colère ou déception, elle devrait documenter ces incidents pour soutenir ses souhaits en justice.

En 2008, un tribunal de successions de New York a réduit le legs controversé de 12 millions de dollars de la riche femme d'affaires Leona Helmsley à son Maltese, Trouble, à 2 millions de dollars. Le juge a également attribué 6 millions de dollars à deux petits-enfants qu'elle avait déshérités "pour des raisons-known to them."

Plus tôt cette année, cela a fait sensation en Asie lorsqu'une femme âgée de Shanghai a annoncé qu'elle léguait son patrimoine de 2,8 millions de dollars à ses chats et chiens parce que ses enfants ne lui rendaient jamais visite.

Établir un trust

Si une personne souhaite établir un trust contraignant pour les soins de son animal de compagnie avec des fonds garantis, elle doit généralement en établir un. Majel Barrett-Roddenberry, l'actrice et veuve du créateur de "Star Trek" Gene Roddenberry, l'a fait avant sa mort en 2009. Elle a établi un trust de 4 millions de dollars pour les chiens du couple et a alloué un million de dollars de plus à un employé pour s'en occuper.

L'avocate floridienne Peggy Hoyt, auteure de "All My Children Wear Fur Coats", conseille à ses clients de laisser des instructions détaillées pour les personnes qui s'occuperont de leurs animaux de compagnie. Ils doivent avoir accès à leur maison, des instructions pour les soins et l'alimentation de l'animal, le nom et les coordonnées de leur vétérinaire, et des instructions écrites pour les soins à long terme ou permanents de leur animal de compagnie.

Si l'animal de compagnie vit plus longtemps que son gardien, les lois de l'État varient quant à savoir qui est responsable de l'animal (L'ASPCA propose un guide, État par État.). Leslie Ann Mandel, veuve de l'auteur de science-fiction Arthur Herzog III, a prévu des dispositions détaillées pour ses chats, chiens et plus de deux douzaines de cockatiels dans son testament. Elle a laissé un trustee 100 000 dollars et l'accès à des fonds supplémentaires, mais les oiseaux devaient vivre dans l'aviary de la maison de Mandel à Wainscott, dans les Hamptons, après sa mort (en 2015). Sa demande principale : "pas de cages."

Quand les choses tournent mal

Il y a de nombreux problèmes potentiels.

Les avocats en succession recommandent d'établir un trustee séparé pour le trust qui n'est pas non plus le gardien de l'animal. Il est plus probable que les souhaits de l'animal soient respectés s'il y a plusieurs personnes qui administrent les termes du trust. Même un gardien bien intentionné peut être tenté de détourner des fonds vers ses propres besoins s'il fait face à des difficultés financières.

Une solution plus simple consiste à laisser une somme d'argent à une organisation de protection des animaux. Certaines d'entre elles, comme les Sociétés humanitaires associées, gèrent des refuges dans tout le New Jersey, qui s'occuperont des chats et des chiens après le décès de leurs propriétaires.

"We require at least a $10,000 minimum donation for future care of the animal," said Director of Development Danielle Mania. "However, we don't want them to have to live out their lives in a shelter. We try to find them a new 'forever home.'"

L'augmentation des legs pour animaux a conduit certains avocats en succession à offrir des services de planification financière plus complets pour les propriétaires d'animaux. Les entreprises, reconnaissant cette tendance, ont commencé à offrir des services liés aux animaux de compagnie, tels que des cimetières pour animaux et des services de soins pour animaux de compagnie de luxe.

En cas de décès d'un propriétaire d'animal, il est crucial de choisir un gardien qui respectera les instructions de soins de l'animal, car le gardien n'est pas légalement tenu de le faire. Cela pourrait potentiellement être une opportunité commerciale pour des individus ou des organisations offrant des services de soins pour animaux qui s'engagent à respecter de telles instructions.

