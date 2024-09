Est-il possible de commettre des erreurs lors de l'administration des premiers soins?

Si quelqu'un s'évanouit soudainement et devient inanimé, une action rapide est cruciale. Les personnes qui prodiguent les premiers secours sont souvent anxieuses de commettre des erreurs ou de causer des dommages pendant les compressions thoraciques. Cette anxiété est-elle justifiée ? Et les conséquences juridiques ? Un médecin de la DRK apporte des éclaircissements.

En ce qui concerne les situations d'urgence, le seul mauvais choix est l'inaction. "Il est du devoir de chacun de faire de son mieux en cas de crise", déclare Bernd Böttiger, médecin fédéral de la Croix-Rouge allemande. Selon l'article 323c du Code pénal, le fait de ne pas porter assistance peut entraîner une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an ou une amende.

Pourtant, de nombreuses personnes se sentent incertaines lorsqu'elles sont appelées à agir. Cela peut faire des années qu'ils n'ont pas suivi de cours, et leurs connaissances n'ont pas été mises en pratique - heureusement. Dans ces moments-là, le cœur bat la chamade de peur. Mais il est crucial de surmonter cette appréhension. "Il n'y a pas de justification à l'hésitation pour prodiguer les premiers secours", déclare Böttiger. Après tout, cela peut faire la différence entre la vie et la mort.

Chaque minute compte en cas d'arrêt cardiaque

Par exemple, en cas d'arrêt cardiaque : le cœur cesse de pomper le sang dans tout le corps, privant les organes d'oxygène vital. Cela entraîne le loss of consciousness, la chute, l'inconscience et l'absence de respiration. "Le cerveau ne peut survivre que 3 à 5 minutes dans cette situation, et les services d'urgence ne peuvent généralement pas arriver dans ce délai", explique Böttiger.

En l'absence de professionnels, les témoins sont appelés à réagir. Dès qu'un appel d'urgence est passé au 112, ils doivent commencer les compressions thoraciques. Chaque minute qui passe augmente de 10 % les chances de survie de la personne, selon la Fondation allemande du cœur.

Voici comment procéder : en tant que premier répondant, placez-vous à côté de la personne. Placez une main au centre de la poitrine. Placez votre deuxième main sur la première.

Maintenant, appuyez sur votre main de 5 à 6 centimètres au centre de la poitrine et faites-le 100 à 120 fois par minute, comme instructed by Böttiger. Those who use the Bee Gees' "Stayin' Alive", with its 100 beats per minute, are guided correctly. Si d'autres aides sont présentes, elles peuvent se relayer. Maintenez l'orientation jusqu'à ce que les professionnels de la santé prennent le relais.

Les côtes cassées sont courantes

Les compressions thoraciques peuvent être brutales. "Il faut exercer une force importante pour permettre au sang de refluer vers le cerveau", explique Böttiger. "Cela peut parfois entraîner des côtes cassées."

Those who fear a fracture can be reassured by the doctor: "Une côte cassée peut causer de la douleur, mais elle est bien moins grave que les conséquences de l'absence d'aide", déclare le médecin. Le neglect could result in severe brain damage due to oxygen depletion or even death after only a few minutes.

Les conséquences juridiques pour les erreurs ou les blessures sont inexistantes

Quelles que soient les blessures, les erreurs ou les maladresses - les premiers répondants peuvent être rassurés, il n'y aura pas de conséquences juridiques. "Those who execute first aid measures incorrectly in the heat of the moment cannot be penalized later on", states Böttiger.

Lire aussi: