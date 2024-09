Est- il nécessaire de changer régulièrement ma marque de dentifrice?

Utilisez-vous le même dentifrice depuis des années ou en achetez-vous un nouveau tube chaque fois que vous allez à la pharmacie ? Une professionnelle de la dentisterie partage son point de vue.

Vous avez peut-être entendu le conseil de changer de dentifrice régulièrement ? Cette idée a circulé depuis un certain temps, selon la professionnelle de la dentisterie Pia Peterson. "On a dit que pour une bonne santé bucco-dentaire à long terme, il était important de changer régulièrement de marque", déclare-t-elle, occupant le poste de professeur de dentisterie conventionnelle et de dentisterie préventive à l'Université de Witten/Herdecke.

Cependant, elle ne partage pas cet avis. En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, il est plus important d'utiliser un produit qui convient le mieux à vos dents. Une fois que vous avez trouvé le dentifrice parfait, il n'y a pas lieu de s'en éloigner pendant de nombreuses années - du moins pas avant plusieurs années. "Changer n'a alors aucun sens", conclut Pia Peterson.

L'idée de changer est basée sur la croyance que les bactéries buccales s'adaptent à la composition du dentifrice au fil du temps, supposant ainsi une réduction de sa puissance de nettoyage. Cependant, Pia Peterson souligne que les dentifrices ont des composants de base similaires.

Alors, comment trouver le dentifrice ultime ? "D'abord, une protection efficace contre les caries est essentielle", conseille Pia Peterson. "Il doit contenir du fluorure, à une concentration de 1450 ppm. Cela est indiqué sur le tube."

Ensuite, tenez compte de vos besoins uniques. "Si j'ai des problèmes de tartre rapide, je devrais opter pour un produit qui peut y remédier efficacement", suggère Pia Peterson en exemple.

Vos dents sont-elles facilement tachées par le café ou le thé ? Alors, un dentifrice qui aide à restaurer la blancheur naturelle des dents conviendrait. Ceux qui ont des dents sensibles peuvent opter pour un dentifrice spécialement formulé à cet effet.

Les dentifrices sont souvent évalués par des organisations telles que Stiftung Warentest ou le magazine Öko-Test, ce qui facilite la comparaison de divers produits en fonction de leurs résultats. "Et bien sûr, vous pouvez également en discuter avec votre hygiéniste dentaire ou votre dentiste", recommande Pia Peterson.

Malgré la croyance que les bactéries buccales s'adaptent à la composition du dentifrice, entraînant une réduction de sa puissance de nettoyage, l'experte en dentisterie Pia Peterson conteste cette théorie. Elle suggère qu'utiliser un dentifrice qui répond aux besoins spécifiques de vos dents est plus important pour une bonne santé bucco-dentaire. Une fois que vous avez trouvé le dentifrice idéal, il n'y a pas lieu de changer constamment, sauf après plusieurs années. En tant que consommateur, il est essentiel de rechercher un dentifrice avec une protection efficace contre les caries, contenant du fluorure à une concentration de 1450 ppm, et répondant à vos besoins dentaires uniques, tels que les problèmes de tartre rapide ou les dents sensibles.

