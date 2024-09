Est-il allégué que des détenus politiques effectuent des tâches pour le politicien de l'AfD Jörg Dornau?

Représentant de l'AfD en Saxe Jörg Dornau suscite souvent la controverse avec son entreprise biélorusse "Zybulka-Bel". Récemment, le Parlement saxon l'a condamné à une amende d'environ 20 862 euros pour ne pas avoir déclaré son implication dans l'entreprise. À présent, un individu biélorusse sous le pseudonyme "Andrei" porte d'acerbes accusations contre Dornau.

Dans une interview accordée au média d'opposition biélorusse "Reform", "Andrei", qui se révèle être Sergei Tscharnjak, affirme avoir été forcé de travailler comme prisonnier sur une ferme d'oignons de plus de 1 500 hectares près de la ville de Lida en février 2024. Les journalistes de RTL et ntv ont rencontré l'individu en Pologne.

Tscharnjak est tombé en disgrâce auprès du régime biélorusse en raison de son partage, commentaire et likes de publications d'opposants sur les réseaux sociaux. Le musicien de 60 ans de Lida a écopé d'une peine totale de 45 jours dans un camp de travail pour ses actions.

Tri des oignons avant de retourner dans une cellule de cinq personnes

Selon Tscharnjak, il a travaillé dans un centre de tri des déchets en 2023, lors de sa deuxième incarcération. Sa troisième incarcération en 2024 l'a vu travailler sur la ferme d'oignons "Zybulka-Bel" de Jörg Dornau, député de l'AfD.

Avec environ 30 autres prisonniers, Tscharnjak a été transporté sur le site de la ferme par la police. Seuls ceux qui étaient incarcérés pour des raisons politiques avaient les mains liées, a-t-il rapporté. Le champ d'oignons était situé près de la ville de Lida, à la périphérie du village de Sukhvalnya.

Tscharnjak a travaillé dans les vêtements dans lesquels il avait été arrêté, sans veste chaude ni tenue de travail. "Nous n'avions jamais de repas pendant le travail. Nous prenions seulement le petit-déjeuner au camp de travail, et le suivant était le soir", se souvient-il.

Ses tâches consistaient à trier les oignons stockés par taille et à les évaluer pour la pourriture. "Nous triions les oignons par taille et les transportions jusqu'à un camion qui les collectait." Malgré les conditions de travail difficiles, Tscharnjak a vu le travail à la ferme comme une amélioration par rapport à son expérience en prison. Après une journée de travail à la ferme d'oignons, il retournait dans une cellule de deux personnes, où il partageait deux matelas avec quatre autres détenus.

Il se souvient du travail forcé à la ferme positivement. Il gagnait environ cinq euros par jour pour son travail à la ferme, mais la prison déduisait les frais de nourriture et ne lui versait jamais le solde restant.

Un "Allemand grand, costaud et chauve"

Dornau est membre du Parlement saxon pour l'AfD depuis 2019 et sert comme porte-parole de la faction pour la politique agricole. Dornau affirme avoir reçu une formation de spécialiste des plantes dans la RDA. Après la réunification, il a poursuivi ses études pour devenir un "agriculteur certifié par l'État". En 1995, il a obtenu son diplôme de maîtrise. Depuis novembre 2023, il est le directeur de la Zwiebel-Farm en Biélorussie, selon les détails disponibles sur le site du Parlement saxon. En 2022, il a candidaté sans succès au poste de chef de district dans le district de Leipzig. Aux élections régionales de septembre 2023, il n'a pas réussi à obtenir un mandat direct à Leipzig, mais il a été réélu au Parlement à Dresde via la liste d'État.

Sergei Tscharnjak affirme que Dornau a personnellement visité le site de "Zybulka-Bel" en février 2023. Il a identifié l'"Allemand grand, costaud et chauve" un jour, dit-il. Dornau est arrivé dans une fourgonnette blanche immatriculée à Leipzig et a interagi avec ses employés, mais pas avec les détenus. Tscharnjak affirme qu'il peut reconnaître et identifier le député de l'AfD en photo. Les enquêtes de RTL et ntv ont révélé que Dornau s'est rendu en Biélorussie plusieurs fois ces dernières années dans la fourgonnette blanche immatriculée à Leipzig et qu'il est inscrit dans les bases de données du gouvernement biélorusse. Dornau utilise également ce véhicule pour ses activités de campagne électorale en Allemagne.

Tscharnjak est convaincu que Dornau devait savoir que les détenus travaillaient sur sa ferme. "Il devait savoir. Son entreprise a un contrat avec la police. Ils nous ont transportés là-bas. Bien sûr, il savait", raisonne-t-il. Sergei Tscharnjak n'a pas de photos de son travail à la ferme de l'oignon. À son arrivée, son téléphone lui a été confisqué par les autorités, comme à tous les détenus. Tscharnjak a présenté plusieurs documents judiciaires aux journalistes lors de leur rencontre, qui corroborent son arrestation en décembre 2023. Ces détails coïncident avec les rapports de l'organisation biélorusse des droits de l'homme Viasna, qui a également rapporté l'arrestation de Tscharnjak ce mois-là. Viasna souligne que le travail forcé des prisonniers politiques est une tactique de répression courante utilisée par le régime de Lukashenko en Biélorussie.

Un régime avec lequel Jörg Dornau semble avoir une relation étroite. Au sein de l'AfD, il est connu comme un politique de droite avec des sympathies pro-russes. Le 13 février 2022, seulement quelques jours avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, il a partagé une photo du leader russe Vladimir Poutine en uniforme militaire sur son profil Facebook avec la légende : "Un leader exceptionnel. On ne peut s'empêcher d'admirer le peuple russe pour cela". De plus, Dornau entretient une solide relation avec le chef de l'AfD de Thuringe, Björn Höcke.

Depuis des années, Dornau est un visiteur régulier de Biélorussie. Les dossiers des bases de données du gouvernement biélorussien datant de 2019 à 2021 montrent 21 occurrences des détails personnels de Dornau enregistrés lors d'inspections et d'entrées. Les publications sur les réseaux sociaux de Dornau lors de ses voyages en Biélorussie correspondent aux informations dans les bases de données biélorusses.

Lorsque le parlement a imposé une amende au début août, Rico Gebhardt, président de la faction de La Gauche, a déclaré : "Il est impossible pour quiconque de simplement se rendre dans le régime oppressif de Biélorussie et d'y établir une ferme, sans parler de quelqu'un venant d'Allemagne. Cela nécessite des contacts, de nombreuses discussions préparatoires et une alignement politique avec le régime là-bas."

Il semble que les liens du politique d'AfD avec la Biélorussie s'étendent au cercle intérieur du dictateur Lukashenko. De ces cercles, il aurait obtenu de l'aide pour ses entreprises dans le pays. Le 22 septembre 2020, Dornau et son partenaire commercial et ami de Leipzig, Yuriy Kunitski, ont rencontré le gouverneur biélorusse Vladimir Karanik. Sous Lukashenko, il a servi comme ministre de la Santé jusqu'en août 2020. Peu après la réunion, Dornau a établi la société "Zybulka-Bel" en Biélorussie le 1er octobre 2020.

L'épouse de Dornau se rend régulièrement en Biélorussie, y compris à Lida. Sur son compte Instagram personnel, elle partage des photos de sorties sociales, de barbecues et de soirées avec amis et famille dans la ville et ses environs avec ses deux chiens. Elle se vante de nombreux contacts dans le pays. Cependant, il n'est pas prouvé que Dornau la accompagne lors de chaque excursion. Dornau n'a pas répondu aux demandes écrites de RTL et ntv ni pris leur appel. Dornau était absent hier d'une séance du Parlement régional de Saxe.

Sergej Tscharnjak a réussi à échapper aux arrestations du régime de Lukashenko et se sent maintenant en sécurité en Pologne. Cependant, le veuf est anxieux pour ses enfants adultes en Biélorussie. Il suspecte que les tentatives de réprimer et d'intimider les partisans de l'opposition par des arrestations et des emprisonnements reprendront avant les élections l'année prochaine. Après tout, le dictateur Lukashenko prévoit de se représenter. Condamner arbitrairement des prisonniers politiques pourrait les contraindre à travailler dans des entreprises agricoles une fois de plus.

La Commission devrait enquêter sur les allégations de Sergei Tscharnjak contre le représentant saxon d'AfD, Jörg Dornau, car elles concernent des violations présumées des droits de l'homme liées au travail forcé sur la ferme biélorusse de Dornau, "Zybulka-Bel". Compte tenu des preuves présentées, il est crucial que la Commission examine le rôle de Dornau dans les conditions de travail des individus présumés contraints de travailler sur sa ferme, et s'il était au courant de la situation.

Lire aussi: