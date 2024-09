Est-ce vraiment l'intention de Trump que son vice-président ait le dernier mot dans le discours du débat lors de cette élection?

Après que la vice-présidente Kamala Harris a défié le président Trump samedi à un deuxième débat organisé par CNN le mois prochain, ce sujet est maintenant sur la table.

Le seul débat restant prévu pour cette saison électorale est la rencontre du 1er octobre entre Mike Pence et Tim Walz, les candidats à la vice-présidence.

CBS organise ce débat entre vice-présidents, permettant à d'autres réseaux de le diffuser en simultané, comme CNN l'a fait en juin et ABC récemment. Les contrastes entre Walz, 60 ans, et Pence, 40 ans, devraient être fascinants.

Historiquement, le débat entre vice-présidents n'est pas le dernier d'un cycle électoral, les colistiers étant généralement positionnés entre les débats des candidats principaux.

Cependant, ce cycle électoral est particulier, marqué par le premier débat général entre Biden et Trump et la nomination tardive de Harris.

Que Walz et Pence ferment la saison des débats semble anti-climatique.

Plusieurs réseaux de télévision ont mentionné leur intérêt pour organiser d'autres débats présidentiels à l'automne. La campagne de Harris s'y est montrée favorable, mais seulement après le débat entre vice-présidents.

CNN a proposé d'organiser un débat entre Harris et Trump le 23 octobre à Atlanta, le même lieu que le débat Biden-Trump de juin. Trump ayant revendiqué la victoire à ce débat et s'en étant retiré trois semaines plus tard, il pourrait être tenté de revenir dans le studio d'Atlanta.

Samedi, Harris a accepté de participer le 23 octobre, invitant Trump à la rejoindre.

La directrice de campagne de Harris, Jen O'Malley Dillon, a déclaré que Trump ne devrait avoir aucun problème à accepter, le format et la mise en scène du débat CNN ayant été salués par Trump par le passé.

NBC, le plus grand réseau de diffusion à ne pas avoir encore organisé de débat, s'est également dit intéressé par l'idée d'accueillir Harris et Trump. Si Trump est plus enclin à l'événement CNN, les conseillers de Harris ont peut-être pris cette décision.

Cependant, la campagne de Trump a rapidement décliné, réitérant la déclaration de Trump selon laquelle il n'y aurait plus de débats, en référence à son tweet de la semaine dernière : "PAS DE TROISIÈME DÉBAT !"

Samedi, lors d'un meeting, Trump a déclaré que le 23 octobre était "trop tard" car "le vote a déjà commencé".

Le politologue Larry Sabato, du Center for Politics de l'Université de Virginie, a noté sur Twitter que les votes castés des semaines à l'avance sont généralement ceux des "électeurs immuables". Un débat plus proche du jour de l'élection "pourrait influencer les indécis et motiver ou démotiver de nombreux partisans des deux côtés".

Le dernier débat présidentiel de ce cycle électoral 2020 a eu lieu le 22 octobre.

Trump est très préoccupé par les taux d'audience télévisuelle, si bien que, compte tenu de sa déclaration selon laquelle il veut atteindre 60-80 millions de téléspectateurs une dernière fois avant le jour de l'élection, sa décision pourrait ne pas être définitive.

