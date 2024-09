Est-ce un scénario surréaliste ou une illusion: la vidéo montre un échange de prisonniers?

16:03 Ukraine: L'avancée russe à Kursk piétine

Le "Kyiv Post" était présent lors de l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine le 14 septembre, captant les premières conversations entre les soldats ukrainiens fraîchement libérés et leurs familles. Dans le cadre de cet échange, 103 soldats ont été ramenés dans leur pays d'origine. Les soldats russes ont été capturés pendant l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk.

Des sources ukrainiennes rapportent un arrêt de l'avancée russe dans la région de Kursk. Un porte-parole du commandement régional ukrainien a informé l'AFP que les Russes ont tenté une attaque sur les flancs, mais ont finalement été repoussés. La situation est maintenant stable et "sous contrôle", selon le porte-parole, Oleksiji Dmitratschkiwsky. La Russie a apparemment remporté quelques victoires mineures, mais ces avancées se sont maintenant transformées en une quasi-encercllement, a déclaré le porte-parole militaire. Selon ses rapports, des milliers de civils russes sont toujours dans les territoires occupés par les forces ukrainiennes dans la région de Kursk.

15:42 L'Allemagne prévoit de fournir une aide médicale supplémentaire à l'Ukraine

Le gouvernement allemand prévoit de verser 50 millions d'euros supplémentaires pour les soins médicaux aux soldats ukrainiens blessés. Le ministre fédéral des Finances, Christian Lindner, a commenté : "Nous restons aux côtés de l'Ukraine". Avec ce plan, ils prévoient de garantir les traitements nécessaires en Allemagne. Les hôpitaux allemands ont déjà traité 1 173 soldats et civils ukrainiens grièvement blessés et blessés, selon le ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. Elle a déclaré que cet aide est une question humanitaire et sera poursuivie. Les coûts pour le traitement des blessés de guerre seront réglés ultérieurement de manière simple par l'administration fédérale.

15:07 Incident de tir à la tête de l'entreprise de commerce en ligne russe Wildberries

Au moins trois personnes ont été blessées lors d'une tentative de prise de contrôle de la tête de l'entreprise de commerce en ligne russe Wildberries à Moscou. Un décès a été rapporté par les médias russes. La femme d'affaires Tatjana Bakaltschuk a expliqué sur Telegram que son ex-mari Vladislav Bakaltschuk et deux anciens gestionnaires de Wildberries avaient tenté de prendre le contrôle des bureaux de Wildberries à Moscou.

14:43 L'Inde pourrait continuer à acheter du pétrole russe à moins d'être sanctionnée

L'Inde a admis qu'elle continuerait à acheter du pétrole russe tant que le pays ne serait pas sous sanctions. Le média en ligne "Ukrajinska Prawda" a rapporté cela en citant Reuters. Le ministre indien du Pétrole et du Gaz, Hardeep Singh Puri, a déclaré : "Si les entreprises ne sont pas affectées par les sanctions, j'achèterai Certainly from the cheapest source." Il a ajouté que d'autres pays européens et entreprises japonaises achetaient également du pétrole russe. L'Inde reçoit apparemment 88 % de ses importations de pétrole et est le troisième plus grand consommateur et importateur de pétrole au monde. Le commerce entre la Russie et l'Inde a apparemment doublé depuis 2022.

14:05 Munz : Pas de préoccupations du Kremlin concernant les F-16 en Ukraine

Les premiers avions de combat occidentaux F-16 sont maintenant opérationnels en Ukraine, mais en raison du manque d'autorisation pour lancer des missiles profondément en Russie, le Kremlin n'est pas excessivement préoccupé, explique Rainer Munz de ntv depuis Moscou.

13:45 Le Kremlin qualifie les commentaires de Stoltenberg sur les armes de longue portée de "dangerux"

La Russie a qualifié les commentaires du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, de "dangerux". Dans une interview avec "The Times", il a suggéré qu'il ne serait pas une ligne rouge pour la Russie si l'Ukraine était autorisée à frapper des cibles plus profondément en Russie avec des armes de l'Ouest de plus longue portée. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskow, a déclaré : "Ce mépris provocateur des déclarations du président russe Vladimir Poutine est une action peu sage et peu professionnelle." Le président russe Poutine a averti que si les pays permettaient l'utilisation de missiles de plus longue portée, ces pays deviendraient directement impliqués dans le conflit.

13:17 Les experts trouvent des explosifs et de l'équipement militaire à la centrale nucléaire de Zaporijjia

La centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par des soldats russes au début de la guerre, contient des troupes armées et de l'équipement militaire. De plus, des mines antipersonnel ont été posées autour des clôtures intérieures et extérieures de la centrale, selon l'Organisation internationale de l'énergie atomique (OIEA). Les experts de l'OIEA n'ont pas été autorisés à inspecter certaines parties des halls de turbines pendant toute la période de rapport, et la centrale nucléaire a été une source de préoccupation depuis son occupation. Il y a seulement quatre semaines, une tour de refroidissement a également pris feu.

12:41 Le Kremlin prévient d'une tension accrue au Moyen-Orient après des explosions de téléphones

Suite à l'explosion en masse de centaines de téléphones portables au Liban, le Kremlin à Moscou a lancé un avertissement sur les potentialités d'escalade dans une région "explosive". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskow, a déclaré : "Quoi qu'il se soit passé, cela conduira certainement à une augmentation supplémentaire des tensions." Le Liban se trouve dans une région hautement volatile, et chaque événement comme celui-ci a le potentiel de déclencher un conflit supplémentaire. Le ministère russe des Affaires étrangères décrit cet incident comme une autre instance de "guerre hybride" contre le Liban.

12:24 L'Ukraine renforce son budget de plus de 10 milliards d'euros pour les soldats

Le gouvernement ukrainien a approuvé un budget supplémentaire de plus de 10 milliards d'euros, principalement pour les dépenses militaires. Cette augmentation des dépenses porte le budget global à environ 81 milliards d'euros, soit une augmentation de 13 %. La principale raison de cette révision budgétaire est de verser des primes de septembre aux soldats et aux troupes stationnées sur les lignes de front.

11:36 Sharma : Les avions F-16 ne pourraient pas apporter de changement significatifLe président ukrainien Zelenskyj a demandé 128 avions de combat F-16 pour obtenir la suprématie aérienne. Cependant, seulement environ 60 avions ont été promis par des nations étrangères, ce qui représente moins de la moitié du nombre requis. Kavita Sharma, correspondante de ntv, considère cela comme une étape prometteuse avec le début de la livraison des avions et de la formation des pilotes. Toutefois, il y a des défis initiaux avec les systèmes d'armes utilisés.

11:16 Service de renseignement ukrainien : L'Ukraine responsable de l'attaque contre le dépôt russeUne source du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) a confirmé au Kyiv Independent que l'attaque de la nuit précédente contre un grand dépôt de munitions à Toropez, en Russie, qui abritait des missiles et d'autres armes, a été réalisée par l'Ukraine. La source a ajouté que le garage "a été rayé de la surface de la terre" après l'impact des drones ukrainiens, entraînant une explosion massive. Le SBU ukrainien travaille avec ses homologues militaires pour réduire systématiquement les capacités de roquettes de l'ennemi utilisées pour attaquer les villes ukrainiennes. Des plans sont en cours d'élaboration pour exécuter des opérations similaires contre d'autres installations militaires russes.

10:49 Les fabricants de drones ukrainiens autorisés à soumissionner pour le contrat de RamsteinPour la première fois, les fabricants de drones ukrainiens peuvent participer aux appels d'offres organisés par la Coalition des drones dans le cadre du format de Ramstein. Cela offre aux fabricants ukrainiens la possibilité de soumissionner dans deux catégories différentes : les drones à vue (FPV) et les drones d'interception. Les officiels ukrainiens considèrent cela comme un coup de boost pour la production locale, tous les projets étant évalués par la Coalition des drones. Les gagnants recevront des contrats pour des essais supplémentaires. Si elles sont réussies, les États de Ramstein prévoient de commander les gagnants du concours pour une production à grande échelle.

10:27 Une vidéo de l'attaque contre le dépôt russe circuleBien que le Kremlin n'ait pas officiellement reconnu l'incident, le gouverneur de la région de Tver a annoncé sur Telegram que des frappes de drones ukrainiens ont causé un incendie majeur dans un dépôt d'armes. Les habitants ont été évacués et des vidéos en ligne de l'incendie font le tour du web.

09:39 Des pertes dans les régions de Kharkiv et de ZaporizhzhiaLa ville de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a été cible d'une autre lourde attaque aérienne russe la veille. Des bombes guidées ont explosé dans plusieurs districts, blessant 9 personnes. C'est encore une autre instance dans une série d'attaques récentes contre des civils. Une femme a été tuée et 43 autres personnes, dont 4 enfants, ont été blessées par une bombe de précision dans la région de Zaporizhzhia dimanche. Des frappes aériennes sur des settlements voisins ont été rapportées dans la région de Zaporizhzhia, entraînant la mort de deux personnes supplémentaires.

08:46 Les installations énergétiques de Sumy attaquées à nouveauLes autorités locales de Sumy, une ville du nord-est de l'Ukraine, affirment que les infrastructures énergétiques ont été ciblées par des drones russes pour la deuxième journée consécutive. Bien que aucun décès n'ait été rapporté, les attaques répétées ont mis une pression immense sur le système d'approvisionnement en énergie. Mardi, des drones et des roquettes russes ont attaqué les infrastructures énergétiques dans la ville et la région de Sumy, laissant plus de 280 000 foyers sans électricité pendant un certain temps, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 Le état-major général ukrainien enregistre 1 130 pertes russes en 24 heuresSelon l'état-major général ukrainien, 1 130 soldats russes ont été tués ou blessés au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de l'agression russe à part entière en février 2022, l'Ukraine a documenté 637 010 pertes ennemis. Les forces ukrainiennes ont détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules de transport et de carburant, et 6 chars, selon leurs propres records des 24 dernières heures.

07:55 L'armée de l'air ukrainienne finalise les plans de déploiement des F-16Le président ukrainien Zelenskyy a annoncé que les plans de déploiement des avions de combat occidentaux F-16 ont été finalisés par l'armée de l'air ukrainienne et le ministère de la Défense. Des discussions ont également été menées avec les commandants de l'air sur la perspective d'augmenter la flotte aérienne et d'élargir la formation des pilotes. Compte tenu des pertes récurrentes, certaines voix à Kyiv plaident pour une formation initiale plus complète des pilotes, qui dure actuellement 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, car seuls quelques-uns ont été livrés jusqu'à présent.

07:19 L'armée russe repousse les attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régionsLe ministère de la Défense russe signale plusieurs attaques de drones ukrainiens sur plusieurs régions. La défense aérienne a réussi à intercepter 54 drones ukrainiens dans cinq régions russes au cours des 24 dernières heures, selon TASS. La moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de

06:20 Le député parlementaire adjoint du parti Vert : l'AfD et le BSW diffusent des narratifs russesLe député parlementaire adjoint du parti Vert, Konstantin von Notz, suggère un débat parlementaire sur les opérations d'influence russe en Allemagne. "Les documents internes de la 'usine de propagande' russe SDA révèlent de manière claire les méthodes sournoises par lesquelles les entités russes interfèrent avec notre démocratie, les discours publics et les élections", déclare le politique de l'intérieur. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres collaborateurs propageant les narratifs russes en public et dans les parlements, des alliances nuisibles sont formées pour sous-miner les intérêts allemands. Les partisans de l'Ukraine sont ciblés, espionnés et des efforts sont faits pour les diffamer publiquement."

05:42 Les trolls russes diffusent de fausses vidéos sur Kamala HarrisSelon des recherches menées par le géant du logiciel Microsoft, les acteurs russes ont intensifié leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidentielle américaine Kamala Harris. Un groupe affilié au Kremlin, nommé Storm-1516, a publié deux vidéos fabriquées depuis fin août pour discréditer Harris et la campagne de son colistier Tim Walz. Une vidéo montre un groupe de partisans de Harris prétendument en train d'agresser un participant à une soi-disant réunion Trump. L'autre vidéo met en scène un acteur promouvant la fausse allégation selon laquelle Harris serait responsable d'un accident en 2011 où une fille a été blessée, leaving her disabled, et a fui les lieux. Les deux vidéos sont rapportées avoir reçu des millions de vues.

05:19 Explosions et incendie dans la région russe de TverUn strike de drone ukrainien, selon les rapports russes, a causé un incendie dans la région russe de Tver. Des débris d'un drone ukrainien détruit ont allumé un feu dans la partie occidentale de la région dans la ville de Toropez, entraînant l'évacuation partielle des résidents, selon le gouverneur de la région, Igor Rudenya, via la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers travaillent actuellement pour contenir l'incendie. L'origine du feu n'est pas immédiatement apparente. Les unités de défense aérienne russe sont rapportées être encore engagées contre des drones ennemis pour repousser une "attaque de drones massive" sur la ville. La ville, ayant une population légèrement supérieure à 11 000, est censée abriter un arsenal russe pour stocker des roquettes, munitions et explosifs, selon un rapport de 2018 de l'agence de presse d'État RIA.

03:57 Les gouverneurs russes rapportent des attaques de dronesL'Ukraine cible plusieurs régions de l'ouest de la Russie avec des drones, selon les affirmations des gouverneurs locaux. Sept drones ukrainiens ont été abattus dans la région de Smolensk près de la frontière avec la Biélorussie, selon le gouverneur Vasily Anochin via l'application de messagerie Telegram. La défense aérienne russe a éliminé un drone au-dessus de la région d'Orel, selon le gouverneur Andrei Klychkov sur Telegram. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus au-dessus de la région de Briansk près de la frontière avec l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Le gouvernement à Kyiv affirme que les attaques ciblent l'infrastructure militaire, énergétique et de transport essentielle aux efforts de guerre de Moscou.

02:56 Triangle Trade : Les États-Unis enquêtent sur un éventuel contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe par la ChineLe gouvernement américain enquête sur un éventuel contournement de l'interdiction d'importation d'uranium russe aux États-Unis par la Chine. Il y a des préoccupations selon lesquelles la Chine importerait de l'uranium enrichi de Russie tout en exportant sa production domestique aux États-Unis, selon Reuters citing government sources. "Nous nous inquiétons que l'interdiction d'importation d'uranium russe soit contournée", a déclaré Jon Indall de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas fermer le robinet russe et que tout le matériau vienne soudainement de la Chine. Nous avons demandé au département du Commerce d'enquêter sur cette question." Le département du Commerce américain n'a pas initialement répondu à une demande de commentaire.

01:54 Source interne : Les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves de pétroleLe gouvernement américain prévoit d'augmenter ses réserves stratégiques de pétrole, selon une source interne. Les États-Unis prévoient d'acheter jusqu'à six millions de barils de pétrole, compte tenu des prix actuels bas, a révélé une source familiarisée avec la question. Si l'achat est finalisé, il s'agira de la plus importante telle augmentation depuis une importante libération en 2022, qui était alors "la plus importante libération de réserve de pétrole de l'histoire". En réponse à l'augmentation spectaculaire des prix de l'essence suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement américain a vendu de grandes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques en 2022, ce qui était alors "la plus importante libération de réserve de pétrole de l'histoire".

00:45 Deux morts et cinq blessés dans une attaque à ZaporizhzhiaLa Russie a attaqué la région de Zaporizhzhia pendant la nuit, entraînant la mort d'au moins deux civils et blessant cinq autres, selon le gouverneur Ivan Fedorov. Il a par la suite clarifié que la Russie avait "lourdement attaqué" la communauté de Komyshuvakha dans la région. Plusieurs bâtiments et une installation d'infrastructure ont également été endommagés. Les services d'urgence continuent de travailler sur les lieux, et l'ampleur des dommages est encore en cours d'évaluation, selon "Kyiv Independent".

11:38 PM L'ambassadeur américain à l'ONU : Nous avons observé la stratégie de ZelenskyL'ambassadeur américain à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, mentionne avoir remarqué la nouvelle "stratégie de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon "European Pravda", ces informations proviennent d'une conférence de presse au siège de l'ONU. "Nous avons observé la stratégie de paix du président Zelensky. Nous pensons que c'est une tactique qui pourrait être efficace. Nous devons comprendre comment nous pouvons contribuer à cela", a-t-elle poursuivi. L'ambassadrice américaine exprime son optimisme quant à la situation de la paix, sans fournir plus de détails. Thomas-Greenfield fait probablement référence à la stratégie connue sous le nom de "plan de victoire" dans les cercles ukrainiens, que Zelensky a présentée le mois dernier.

22:29 Heure fausse en Lettonie : L'objet volant non identifié était un vol d'oiseauxFausse alerte en Lettonie : Une alerte préoccupante concernant une invasion de l'espace aérien balte de l'OTAN par un objet volant non identifié s'est avérée sans danger. L'objet, qui s'est approché de la frontière en provenance de la Biélorussie voisine et a pénétré dans l'est de Kraslava, s'est finalement révélé être un groupe d'oiseaux. L'agence de presse lettone Leta a rapporté cette information, citant l'armée de l'air. Initialement, le ministère de la Défense letton à Riga avait signalé un objet volant non identifié. Par conséquent, des avions d'interception de l'OTAN stationnés à la base de Lielvarde ont été déployés pour surveiller l'espace aérien, mais ils n'ont détecté aucun objet suspect.

23:59 Moldavie et Allemagne scellent un accord sur la cybersécuritéLa Moldavie et l'Allemagne renforcent leur lutte contre les "attaques hybrides de Poutine" avec un accord de cybersécurité. Selon la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock à Chisinau, le président russe Vladimir Poutine cherche à poursuivre l'utilisation de ses attaques hybrides contre l'Europe, notamment la Moldavie, comme outil de déstabilisation. "Mais c'est precisely pourquoi nous renforçons nos propres efforts", a-t-elle déclaré. En offrant de l'équipement informatique, en échangeant des informations et en formant, ils cherchent à "débusquer les cyberattaques en Moldavie et à démasquer la désinformation".

