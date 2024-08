Est-ce que le patron a le pouvoir d'interdire le téléphone portable au travail?

**Sentiment sans votre téléphone à portée de bras pendant les heures de travail ? Pour beaucoup, c'est presque incompréhensible. Pourtant, certains employeurs imposent de telles restrictions. Est-ce légal ?

Consulter votre téléphone sous le bureau ou y jeter un coup d'œil lorsqu'une notification apparaît ? Ce qui est acceptable dans certains lieux de travail peut être interdit ailleurs. Mais les employeurs ont-ils vraiment le pouvoir d'interdire l'utilisation des téléphones mobiles ?

L'experte en droit du travail Kathrin Schulze Zumkley confirme que "les employeurs ont l'autorité de dicter les responsabilités professionnelles et de réglementer la conduite au travail". Cela inclut la limitation de l'utilisation des téléphones ou de toute distraction possible pendant les heures de travail. En fait, ils peuvent même exiger que les téléphones soient en mode silencieux pour éviter de telles perturbations.

Fonction caméra : la base des interdictions de téléphone

Un autre point à considérer est la fonction caméra des smartphones. Cela pourrait facilement justifier les employeurs à interdire l'utilisation des téléphones au travail pour empêcher les enregistrements non autorisés. Étant donné que presque tous les téléphones sont équipés de caméras intégrées, cela se traduit effektiv par une interdiction de téléphone de facto, selon Schulze Zumkley.

Ce qui est intéressant, c'est que le comité d'entreprise n'a pas son mot à dire sur la question, comme l'a décidé la Cour fédérale du travail (Affaire No. 1 ABR 24/22). La cour a jugé que le droit de réglementer la conduite au travail prime, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'implication du comité d'entreprise concernant les interdictions de téléphones, a précisé Schulze Zumkley.

Les travailleurs doivent-ils être joignables en cas d'urgence ?

Une exception aux restrictions d'utilisation des téléphones se produit parfois en cas d'urgence. Cependant, les travailleurs n'ont pas l'obligation d'être joignables via leurs téléphones personnels. Au lieu de cela, ils peuvent être joints via le système téléphonique de l'entreprise, selon Schulze Zumkley.

Cela dit, les employeurs ne peuvent pas interdire l'utilisation du téléphone pendant les pauses. Ils peuvent however spécifier certaines zones, comme la salle de pause ou à l'extérieur des locaux de l'entreprise, où les téléphones peuvent être utilisés.

Contexte : Kathrin Schulze Zumkley est une spécialiste du droit du travail, membre du comité exécutif du groupe de travail sur le droit du travail de l'Association des avocats allemands (DAV) et conférencière à l'Académie allemande des avocats et à l'Association des avocats de Hamm.

