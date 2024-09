Est-ce que la Deutsche Bank est intervenue pour sauver Coba?

Selon des sources, Deutsche Bank envisage des moyens de compliquer l'acquisition potentielle d'Unicredit de Commerzbank. Bloomberg rapporte, selon des sources internes, que Deutsche Bank évalue différentes stratégies pour contrer une transaction qui pourrait donner naissance à un rival solide sur son marché domestique. Ni Deutsche Bank ni Commerzbank n'ont souhaité commenter l'article de presse. Par conséquent, les actions des deux banques ont connu certaines fluctuations à la bourse. Deutsche Bank a clarifié en déclarant : "Nous ne nous livrons pas à l'analyse de la concurrence et restons attachés à notre stratégie de croissance, visant un retour sur l'équité des actionnaires supérieur à 10% d'ici 2025."

Le PDG de Deutsche Bank, Christian Sewing, et son équipe ont reportedly examiné la situation ces derniers jours, selon les sources de Bloomberg. Parmi les possibilités étudiées, il y a celle d'acheter une partie ou la totalité de la participation restante de 12% du gouvernement allemand dans Commerzbank.

Le gouvernement allemand avait récemment entamé la vente de sa participation dans Commerzbank, accumulée pendant la crise financière. Un paquet d'actions de 4,5% a été acheté par Unicredit, portant sa participation à environ 9%. Unicredit a exprimé son intérêt pour augmenter davantage sa participation.

Entre-temps, le PDG de Commerzbank, Manfred Knof, a abordé avec prudence l'idée d'une prise de contrôle par Unicredit. "Bien sûr, nous avons confiance en notre propre plan", a-t-il déclaré à Berlin, en référence à la stratégie 2027 de l'entreprise visant à améliorer la rentabilité et la croissance. "Cependant, si quelqu'un d'autre présente des idées prometteuses, nous sommes assez professionnels pour les considérer", a déclaré M. Knof, ajoutant : "Nous les examinerons de manière responsable, en tenant compte des intérêts de nos actionnaires, clients et employés."

Par le passé, Andrea Orcel, le PDG de l'italien Unicredit, avait publiquement plaidé en faveur d'une acquisition totale de Commerzbank allemande. Selon lui, une fusion des deux banques pourrait apporter d'importants avantages à tous les parties prenantes et créer un concurrent plus solide sur le marché bancaire allemand. Il a également suggéré que les clients privés bénéficieraient d'un meilleur soutien et que le secteur des PME allemandes pourrait profiter d'un financement accru et d'une assistance internationale plus complète.

Les actions des entreprises TecDax, notamment Deutsche Bank et Commerzbank, ont connu certaines fluctuations à la suite des informations sur les stratégies potentielles de Deutsche Bank pour contrer l'acquisition potentielle d'Unicredit de Commerzbank. Si les plans de Deutsche Bank pour acquérir une partie ou la totalité de la participation restante du gouvernement allemand dans Commerzbank se concrétisent, cela pourrait avoir un impact sur la position des entreprises TecDax sur le marché.

Lire aussi: