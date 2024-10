Est-ce que c'est la fureur des fans qui empêche une escalade au cours du derby?

Les supporteurs de Hannover 96 et d'Eintracht Braunschweig sont en ébullition. Contre toute attente, leur mécontentement n'est pas dirigé les uns contre les autres ; au lieu de cela, ils sont énervés contre la politique. Avant le derby de Basse-Saxe très attendu, il y a des préoccupations concernant la sécurité et l'attribution des billets pour les visiteurs. Ces problèmes peuvent-ils empêcher le hooliganisme ?

Le derby de Basse-Saxe entre Eintracht Braunschweig et Hannover 96 fait sensation avant le match. Avant la confrontation de la 2ème Bundesliga le dimanche (13h30 CET/Sky et mises à jour en direct sur ntv.de), il y a eu même une rare démonstration d'unité entre les deux bases de fans opposées en raison des circonstances exceptionnelles.

Jeudi, des groupes de fans des deux équipes ont manifesté dans la ville opposée. Les supporteurs de Hanovre se sont réunis à Brunswick, tandis que les supporteurs de Brunswick ont protesté à Hanovre. Leur critique commune était dirigée contre la ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens, et sa gestion politique du derby brûlant.

Après de nombreux incidents et l'utilisation généralisée de pyrotechnie lors des éditions précédentes de la rencontre traditionnelle, Behrens avait menacé d'exclure les fans visiteurs des derbies à venir. Pour le match du dimanche, une exclusion partielle initiale a été imposée. "Le fait est que c'est la dernière chance", a déclaré Behrens en septembre au sujet du "concept de sécurité exacerbé" d'Eintracht Braunschweig.

Seulement un peu plus de la moitié des 2100 billets habituels ont été mis à disposition des fans de Hanovre, et les chorégraphies et les drapeaux de bloc étaient également interdits, selon les rapports. Par conséquent, le slogan de protestation des fans de Hanovre était "pour une culture de fan libre sans entrave politique". Les fans de Brunswick prévoient de boycotter "l'atmosphère organisée" le jour du match.

Les deux manifestations de jeudi ont été accompagnées d'une importante présence policière et sont restées pacifiques. Malgré ou à cause des restrictions, la police de Brunswick est également en alerte maximale pour le derby du dimanche.

Sur le plan sportif, le 181ème épisode de la rencontre traditionnelle a un favori clair. Tandis que Hanovre a commencé la saison en force et vise les places de promotion en tant que quatrième au classement, les choses ne se présentent pas aussi bien pour l'équipe locale. Avec seulement quatre points, Eintracht, qui a également perdu contre les promu SSV Ulm le week-end dernier (1-3), est en 17ème place.

Malgré les tensions politiques et les préoccupations concernant la sécurité, les fans de football de Hannover 96 et d'Eintracht Braunschweig ont montré une rare unité dans leurs protestations contre la ministre de l'Intérieur. Le derby de Basse-Saxe upcoming entre les deux équipes suscite de l'intérêt, avec Hanovre ayant un meilleur départ dans la saison par rapport à Eintracht, qui se trouve actuellement dans une position difficile.

