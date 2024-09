- "Est-ce nécessaire?" C'est une déplorable croisade contre les toilettes insalubres de l'autoroute.

Tout le monde qui a déjà utilisé des toilettes sur une autoroute connaît la galère : les toilettes des aires de repos peuvent être carrément sales. L'Autobahn GmbH en Bade-Wurtemberg s'attaque à ce problème de front avec une campagne d'affichage audacieuse. "Des tas de merde sur les murs et des sols sales, je considère ça comme une agression physique envers mon personnel", a déclaré Christine Baur-Fewson, directrice de la branche sud-ouest de l'Autobahn GmbH. Pour ses collègues, nettoyer ce bazar n'est pas seulement dégoûtant mais aussi dangereux pour leur santé.

Les affiches ont pour but de promouvoir la propreté et le respect. Elles commencent par la question "Faut-il que ce soit comme ça ?" et présentent une photo réelle de toilettes sales, avec des excréments par terre, une cuvette de toilette sale et des tas impressionnants de papier toilette usagé. Ces affiches seront initialement affichées dans tous les toilettes des autoroutes de la région de Stuttgart. Si elles s'avèrent efficaces, elles seront étendues à toute la branche sud-ouest, couvrant la plupart du Bade-Wurtemberg et une partie de la Hesse et de la Rhénanie-Palatinat.

Selon l'Autobahn GmbH, les toilettes le long des autoroutes sont nettoyées trois fois par jour mais se salissent rapidement. "La négligence de quelques individus coûte cher aux contribuables. Les frais de nettoyage des toilettes dans le sud s'élèvent à trois millions d'euros par an", a expliqué Baur-Fewson.

L'Autobahn GmbH pense que changer le comportement de certains individus est essentiel pour améliorer l'état des toilettes des autoroutes. La communauté doit comprendre l'impact de ses actions sur la propreté de ces installations et la santé des nettoyeurs.

