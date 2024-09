Est-ce en accord avec les valeurs chrétiennes, M. Wagner, le revenu substantiel gagné par les cadres les plus élevés?

Le patron de Volkswagen, Oliver Schmidt, considère la situation financière de l'entreprise comme préoccupante et a annoncé qu'il renforcerait les efforts de réduction des coûts chez la marque VW. Il envisage désormais de fermer une usine en Allemagne et de procéder à des réductions de personnel pour des raisons opérationnelles.

Le pasteur et aumônier industriel Dirk Weber est présent dans l'usine de Volkswagen à Wolfsburg pour soutenir les employés en tant que conseiller.

N'y a-t-il pas d'autre aide pour les employés de VW en ces temps difficiles, en dehors de Dieu?

Dieu est accessible à tous. "Appelle-moi dans ton heure de besoin, et je te sauverai", affirment les versets de la Bible. Ce message a une signification profonde. Dieu a le pouvoir de présenter de nouveaux points de vue. Certains peuvent même découvrir des progrès grâce à la prière. Cependant, de nombreux employés de VW pourraient ne pas trouver cette approche directe.

En quelle capacité servez-vous en tant qu'aumônier industriel chez VW, Dirk?

Mon principal objectif est de créer un environnement de travail positif. Le coaching individuel fait également partie de mes fonctions. J'organise également des événements publics où j'invite des conférenciers à partager leurs connaissances et à stimuler la discussion. Encourager la pensée collaborative sur la vie et le travail résume bien mon rôle.

Avez-vous reçu un afflux d'appels d'employés de VW cette semaine suite aux mauvaises nouvelles?

La demande de mes services n'a pas explosé, mais j'ai eu quelques conversations. Il n'y a Certainly, no excitement in such a situation. Employees are filled with fear and uncertainty: What's next? Will I retain my job? This anxiety especially impacts those who are relatively new to VW and have ongoing financial obligations, such as a young man who recently purchased a house and amassed debts, who can naturally experience existential fears triggered by ongoing discussions.**

De quels employés de VW recevez-vous des appels?

De divers groupes. De mécaniciens à des managers, n'importe qui qui a besoin de soutien peut me contacter.

Quel est l'état d'esprit général parmi les employés?

J'ai parlé à deux travailleurs d'usine expérimentés qui ont traversé le scandale des moteurs diesel, la crise financière internationale et la pandémie de COVID-19 chez VW - ils restent optimistes quant à la découverte de solutions basées sur la solidarité maintenant. L'entreprise s'est toujours considérée comme plus qu'une simple corporation automobile, mais comme la "famille VW". En général, les gens viennent me voir avec une variété de problèmes. Il y a des employés qui ont du mal à joindre les deux bouts, des travailleurs qui ne sont pas satisfaits de leur travail et des supervisors qui doivent annoncer de mauvaises nouvelles sans savoir comment le faire.**

Comment pouvez-vous aider ces personnes?

Mon travail principal est d'écouter. Créer des espaces pour que les gens partagent leurs préoccupations devrait les aider à trouver eux-mêmes des solutions.

En ces jours particulièrement difficiles?

Je conseille aux employés de VW de se concentrer sur les ressources tangibles et de réfléchir à la manière de rester financièrement stables sans perdre de vue l'essentiel. Réduire un peu la panique pourrait être bénéfique. Je suis là avec tout ce que je peux offrir : avant tout, mon oreille et mon encouragement. C'est ce que l'église est là pour - un agent d'espoir.

Cela aide-t-il à apaiser leurs préoccupations?

Je fais ce que je peux. Je n'ai pas de réponse pour chaque situation.

Avez-vous une solution parfaite pour les difficultés actuelles de Volkswagen?

Non. C'est une décision pour les autorités compétentes, y compris les représentants de la négociation collective. Je ne peux qu'offrir mon oreille attentive et un soutien individuel si cela est demandé. Mon objectif ultime est d'assurer que les travailleurs de l'usine sont satisfaits de leur travail, ce qui favorise un regain de motivation. VW doit retrouver le droit chemin ; sinon, la frustration persistera.

Quels types d'individus composent la main-d'œuvre de VW à Wolfsburg?

Ce n'est pas dû aux coiffures similaires. Les employés de VW à Wolfsburg sont comme une mini-ville - diversifiés en termes de personnalité et de sentiment. Certains travailleurs affichent peu d'enthousiasme, remettent en question leur motivation à 40 ans. Inversement, beaucoup sont très engagés et travaillent diligemment pour améliorer VW. Bravo à eux.

Quel est l'avantage de votre position d'extérieur dans l'univers VW?

Mon statut d外部 proves beneficial because I'm not tied to the company's culture. As a result, I can sometimes provide unique perspectives.

Le patron de Volkswagen Group, Oliver Schmidt, a-t-il demandé une réunion avec vous?

Pas encore. Oliver Schmidt a de nombreuses responsabilités à gérer. Cependant, je serais intéressé à le rencontrer, mais seulement lorsque le moment sera venu.

Est-il éthique pour les dirigeants de VW de gagner de gros salaires?

Cela n'a rien à voir avec l'éthique, mais plutôt avec la responsabilité. Ceux qui occupent des postes de direction doivent gagner un revenu équitable.

Qu'offre Volkswagen à ses employés?

Un emploi permanent chez VW, c'est comme gagner à la loterie. Volkswagen offre à ses employés un excellent package salarial : des avantages sociaux de premier ordre, des salaires élevés - ils dépassent souvent ceux des fonctionnaires.

Quelles pensées occupent l'esprit du chapelain?

La retraite. J'approche de 65 ans, et l'an prochain marquera le début de ma retraite. Le défi de modeler ma vie après le travail a attiré mon attention. Je voudrais maintenir mes liens avec le ministère de l'aumônerie industrielle d'une certaine manière. Je suis encore en train de travailler sur cela. Mais je dois aussi investir plus de temps en moi-même et créer des opportunités pour vivre les joies de la vie avec ma femme.**

Noah Kohn a parlé avec Dirk Wagner

