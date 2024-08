- Essentiellement, ce qui est requis est de l'argent.

"J'ai amené Wilfried avec moi, c'est mon porte-bonheur," déclare Annette Raulf-Köller en entrant dans la salle spécialisée de "Bares für Rares". Wilfried Budde - c'est le troisième compagnon dans la vie de la retraitée de Hamm. "Divorcée une fois, veuve une fois, et puis je l'ai rencontré," se remémore Raulf-Köller. Horst Lichter s'enquiert avec intérêt et découvre qu'ils se sont rencontrés par le biais d'une annonce. Amour au premier regard : "Après trois semaines, il a emménagé," dit la femme avec un accent ouestphalien prononcé.

Le véritable but de la visite de Raulf-Köller à l'émission de brocante : elle a retrouvé sa robe des Beatles et s'est dit "Parfaite pour 'Bares für Rares'". Lichter ricane : "J'aime le duo," dit-il de ses invités.

Une robe des Beatles à "Bares für Rares"

C'est un article de fan officiel, affirme Detlev Kümmel. La robe arbore des guitares, les visages des Fab Four et des phrases et des paroles de certains de leurs tubes, qui figurent sur l'album "Meet the Beatles" de 1964. La robe date également de cette année.

Annette Raulf-Köller propose un prix de 80 euros. L'expert a des doutes : "N'oubliez pas les 80 euros," dit Kümmel. La vendeuse est étonnée quand il estime la valeur entre 400 et 600 euros - bien plus que son prix souhaité. Horst Lichter est ravi pour elle. "C'est vous, de toute façon."

La robe des Beatles est bien accueillie dans la salle des marchands. Christian Vechtel fait la première enchère à 200 euros. Finalement, il l'emporte pour 400 euros - "100 euros pour chaque Beatle," explique l'acheteur.

À lire également :

Une affiche Ferrari avec l'autographe de Schumi déclenche une guerre d'enchères

La légende du Ruhrpott met aux enchères une statue pour de la bière et des saucisses

Fabian Kahl s'excuse avec une photo barrée

Lire aussi: