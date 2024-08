Esprit ferme toutes ses succursales en Allemagne

Les opérations commerciales sont désormais en cours de liquidation - "réalistement jusqu'à la fin de l'année", selon un porte-parole de l'entreprise. Les stocks en magasin seront vendus. Les employés recevront généralement leur préavis d'ici le 30 novembre, a ajouté le porte-parole. Leurs salaires seront garantis jusqu'à cette date.

La semaine dernière, Esprit avait déjà annoncé qu'il n'y avait pas d'investisseurs pour la poursuite de son activité. Cependant, il y avait encore deux soumissionnaires pour les droits de marque. Les comités de créanciers des sept entreprises allemandes Esprit en faillite ont maintenant unanimement décidé d'Alteri, a annoncé l'entreprise. Le financier détient également le groupe de mode CBR avec les marques de mode Cecil et Street One. Les droits de marque permettent également un "relancement ultérieur" d'Esprit.

Esprit Europe a déposé une demande d'insolvabilité en mai, invoquant des coûts accrus ces dernières années. La pandémie de COVID-19 et les conflits internationaux ont affaibli sa situation financière, avec une demande faible. Le tribunal de grande instance de Düsseldorf a ouvert des procédures d'insolvabilité pour Esprit Europe et six autres entreprises Esprit le 1er août.

